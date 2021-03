Norvegia a ridicat limitarea de varsta a vaccinului AstraZeneca. Economia tarii ar putea fi redeschisa in luna mai

Dupa modelul mai multor tari europene, Norvegia a restrictionat intr-o prima faza administrarea acestui vaccin produs de compania AstraZeneca doar pentru persoanele cu varste sub 65 de ani, din cauza datelor insuficiente privind efectul sau asupra varstnicilor.Dupa Franta, Germania si Italia, dar si alte state europene, Institutul norvegian de sanatate publica a recomandat apoi extinderea accesului la acest vaccin pentru toate persoanele de peste 18 ani, in baza datelor obtinute de studii desfasurate in Marea Britanie si care arata o buna eficienta a serului la persoanele varstnice.Totodata, Norvegia doreste sa extinda de la trei la sase saptamani intervalul de administrare intre cele doua doze ale vaccinurilor Pfizer-BioNTech si Moderna, insa aceasta masura va depinde de avizul final al Institutului de sanatate publica.Acelasi institut a primit si sarcina de a studia daca acel interval poate fi extins dincolo de sase saptamani, intrucat o distantare mai mare intre cele doua administrari ar permite cresterea rapida a numarului de rezidenti norvegieni care vor primi prima doza a unui vaccin anti-COVID-19."Ne asteptam de acum ca tuturor adultilor sa le fie propus un vaccin pana la vara sau pana in timpul verii", a declarat prim-ministrul norvegian, Erna Solberg, in Parlamentul de la Oslo.Ea a anuntat o consolidare a prerogativelor acordate autoritatilor medicale locale pentru a limita o recrudescenta recenta a epidemiei in Norvegia: desi rata de incidenta este una dintre cele mai scazute din Europa, numarul noilor cazuri de infectare a inceput de curand sa creasca in aceasta tara. Avem inca o panta abrupta in fata noastra , dar daca vom reusi sa o urcam atunci obiectivul de a reveni la o viata mai apropiata de normal va fi la indemana noastra", a adaugat Erna Solberg."Daca reusim sa tinem epidemia sub control in perioada martie-aprilie, vom putea sa redeschidem economia tarii in luna mai", a mai spus politiciana norvegiana.In caz contrar, autoritatile centrale ar putea sa impuna noi restrictii aplicabile la nivelul intregii tari, inclusiv interdictia de a comercializa alcool si inchiderea a numeroase spatii si zone frecventate de catre public, a adaugat ea.Peste 391.000 de persoane au primit cel putin o doza de vaccin anti-COVID-19 pana duminica in Norvegia, o tara cu 5,4 milioane de locuitori, si aproape 210.000 au primit deja ambele doze. Luni, bilantul total al persoanelor decedate din cauza maladiei COVID-19 a ajuns la 632 in aceasta tara.