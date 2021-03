Norvegia investigheaza alte doua decese inregistrate dupa vaccinarea cu AstraZeneca

Patru persoane au murit pana acum in Norvegia in ultimele doua saptamani, cu un tablou clinic care include o cantitate scazuta de plachete, coagulare a vaselor sangvine si hemoragii, similar celui detectat in mai multe tari. Alti doi pacienti continua sa fie internati in Spitalul Universitar din Oslo (OAS) cu simptome similare, au semnalat autoritatile, care au confirmat informatia potrivit careia mai multi dintre cei decedati aveau sub 50 de ani si faceau parte din personalul medical."Agentia Medicamentului nu poate exclude faptul ca aceste cazuri ar putea avea legatura cu vaccinul", a transmis institutia intr-un comunicat, care subliniaza ca aceste simptome nu au fost inregistrate la pacienti care au primit alte vaccinuri anticoronavirus folosite in Norvegia, precum Pfizer-BioNTech si Moderna.Atat aceasta agentie, cat si Institutul de Sanatate Publica si OAS colaboreaza in anchetarea acestor cazuri in Norvegia, care - impreuna cu Danemarca si Suedia - mentine suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca decisa in urma cu mai bine de o saptamana pana la o decizie finala, ce va fi anuntata in urmatoarele zile.Alte tari europene precum Italia, Spania sau Germania au reluat sau intentioneaza sa reia vaccinarea cu AstraZeneca dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a dat asigurari joi ca nu exista dovezi ale unei legaturi directe intre cazuri, cu toate ca nici nu a exclus total o astfel de legatura.Unitatea de medici ai OAS care ancheteaza cazurile semnalate a notificat inca de acum patru zile ca reactia imunologica la vaccinul AstraZeneca este cea care a provocat trombozele pe care le-au suferit cele trei cadre medicale internate in acest centru, dintre care una a decedat acum o saptamana."Am facut cateva descoperiri care pot explica evolutia clinica a pacientilor. Aceste descoperiri sprijina ipoteza conform careia au avut o reactie imunologica puternica ce a provocat formarea de anticorpi, care au putut activa la randul lor plachetele si au provocat tromboze", a declarat Pal Andre Holme, seful echipei medicale, care a dat asigurari ca, in afara de vaccin, nu vede "alta explicatie posibila" pentru aparitia acestei reactii.