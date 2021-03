Norvegia suspenda vaccinarea cu AstraZeneca, la scurt timp dupa Danemarca. "Este o masura de precautie"

"Facem o pauza in Norvegia in vaccinarea cu AstraZeneca", a anuntat, intr-o conferinta de presa, un oficial de rang inalt de la Institutul National norvegian de Sanatate Publica, Geir Bukholm."Asteptam informatii, pentru a vedea daca exista o legatura intre vaccinarea (cu vaccinul AstraZeneca-Oxford) si cheaguri de sange", a anuntat el."Este o masura de precautie", a anuntat Geir Bukholm, directorul insarcinat cu controlul si preventaia infectiilor la institut.Danemarca a anuntat suspendarea vaccinarii cu vaccinul AstraZeneca in urma unor tulburari de coagulare a sangelui semnalate de persoane vaccinate, inclusiv a unui caz pe teritoriul danez.