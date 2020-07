Coronavirus Romania. Inca un record negru: Numarul cazurilor noi a ajuns la 799, iar al deceselor de 17, in 24 de ore

Pana acum au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienti vindecati si 2.286 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Totodata, pana in prezent, 823 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere.Pana vineri, 1.988 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.La ATI, in acest moment, sunt internati 273 de pacienti.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 925.001 teste, dintre care 18.986, in 24 de ore, ceea ce face ca Joi, 16 iulie, procentul testelor pozitive era de 4,06%, in nota celor din ultimele zile.Tot joi, numarul cazurilor noi de coronavirus era de 777 , potrivit raportarii oficiale iar cel al deceselor la 19 intr-un interval de 24 de ore si dupa efectuarea a 19.097 de teste.Numarul cazurilor noi de COVID-19 raportat miercuri, 15 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica este de 641, iar cel al deceselor - de 21 in intervalul ultimelor 24 de ore.Printre cei decedati se afla si o persoana cu varsta de sub 30 de ani. Este vorba despre un tanar in varsta de 24 de ani din ialomita care avea comorbiditati.Marti, 14 iulie, au fost inregistrate 637 de cazuri in 24 de ore.Luni, 13 iulie, Grupul de Comunicare strategica a raportat 413 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 si 17 decese dupa efectuarea a 6.655 de teste noi in ultimele 24 de ore.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 5.105 au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestia 122 au decedat, iar 157 au fost declarat vindecati.