Noua angajati ai Ministerului Sanatatii, infectati cu noul coronavirus. Trei dintre ei s-au imbolnavit in ultima saptamana

Cel mai recent caz de infectare cu noul coronavirus , in randul personalului Ministerului Sanatatii, a fost anuntant duminica, 13 septembrie 2020. Este vorba despre o persoana care a fost contact direct cu cazul depistat pozitiv in data de 11 septembrie , precizeaza institutia intr-un anunt de presa."Angajatul Ministerului Sanatatii este usor asimptomatic si se afla in izolare, urmand a fi transportat la o unitate de boli infectioase pentru evaluare. DSP Bucuresti a initiat ancheta epidemiologica", au adaugat reprezentantii MS.Vineri seara, 11 septembrie 2020, institutia anunta ca "un angajat al Ministerului Sanatatii a fost depistat pozitiv la testul RT- PCR, pentru SARS-CoV-2. Este vorba despre o persoana care prezinta simptomatologie usoara si care se afla, in prezent, in izolare, urmand a fi internata intr-o unitate sanitara de boli infectioase".DSP a inceput o ancheta epidemiologica, iar birourile din sediul MS au fost dezinfectate.Sambata, 12 septembrie 2020, Ministerul Sanatatii anunta un alt caz de infectie, insa preciza ca nu era legat de cel de vineri."Ministerul Sanatatii confirma identificarea unui alt caz de infectare cu noul coronavirus in randul angajatilor. Este vorba de o persoana asimptomatica aflata in izolare. Mentionam ca nu are legatura cu cazul anuntat seara trecuta. Si in acest caz, DSP Bucuresti va demara ancheta epidemiologica, in conformitate cu legislatia in vigoare. MS ia masurile necesare pentru dezinfectarea/ igienizarea spatiilor de birouri", se arata intr-un comunicat de presa.Pe 11 august 2020, Ministerul Sanatatii anunta primul caz de infectie cu noul coronavirus la nivelul institutiei.