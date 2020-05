Noua schema de tratament pentru COVID-19 aplicata la Timisoara functioneaza. Medicul Virgil Musta: Niciun pacient nu a mai ajuns la intubare

Ziare.

Medicul Virgil Musta a declarat ca, dupa o luna de la impunerea unei noi scheme de tratament pentru pacientii cu COVID-19, se observa rezultate pozitive."Am facut o analiza sumara in care am vazut ca de aproximativ o luna, de cand dam tratatament anticoagulant precoce la pacientii nostri, nu am mai avut bolnavi care sa ajunga pe Terapie Intensiva. Toti evolueaza in forme medii sau severe ale bolii, dar nu au ajuns la intubare.Daca ei ajung in timp util la spital, sa se poata introduce corticoterapia, au sanse mai mari decat pentru cei care ajung direct pe ATI", a spus medicul Virgil Musta.Noua schema de tratament este legata de procesul patogenic care intervine in boala, a mai spus medicul."Este vorba despre terapia antivirala, unde apar o serie de noi medicamente, terapii, cum este cea cu imunoglobuline, cu plasma, cum este Remdesivirul, la pacientii de la Terapie Intensiva. Sunt diferite antivirale care incearca sa diminueze cantitatea de virus, care conduce la procesul inflamator.A doua directie este cea de coagulare, pentru ca s-a constatat ca este o hipercoagulitate in aceasta boala si inflamatia stimuleaza coagulitatea. La necropsie, in tari precum Italia si Elvetia, care au fost mult inaintea noastra, au constatat un numar foarte mare de pacienti care au prezentat tromboze pe vasele pulmonare.Au presupus ca exista aceste complicatii si atunci eu am studiat aceste analize ale lor si am introdus acest tratament, ca sa prevenim aceste cascade patogenice.A treia directie de tratament este cea de diminuare a inflamatiei, pentru ca virusul produce o reactie cu eliberare de toxine. Aici avem criterii bine stabilite, cand dai aceasta terapie, cum o dai. Sunt medicamente care moduleaza si inhiba aceasta inflamatie. Jocul pe care il facem este intre 'cand dai' si 'in ce doze dai' acest tratament", a explicat Musta.In acest moment, la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara mai sunt internati putin peste 80 de bolnavi infectati cu coronavirus. Tot aici, de la inceputul pandemiei, au fost vindecati peste 420 de pacienti, din mai multe judete ale tarii.