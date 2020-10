Noua detinuti de la Penitenciarul Timisoara, confirmati pozitiv la o prima testare COVID-19

"Detinutii se aflau cazati in aceeasi camera de detinere si nu au desfasurat activitati in comun cu efectivele altor camere. Conform metodologiei interne , acestia au fost transferati la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, in vederea aplicarii conduitei terapeutice optime", a precizat ANP.Conform sursei citate, niciun alt detinut din Penitenciarul Timisoara nu manifesta simptomatologie specifica COVID-19, intregul efectiv fiind supus trierii epidemiologice si, in continuare, monitorizarii medicale. "De asemenea, starea de spirit la nivelul populatiei carcerale este una optima", a mentionat ANP.Administratia locului de detinere a informat Directia de Sanatate Publica Timis si a implementat masurile de interventie stabilite la nivel de sistem (dezinfectare spatii, intensificare triaj epidemiologic cadre si detinuti, intensificare monitorizare medicala detinuti). Sursa de infectare, necunoscuta la acest moment, va fi stabilita in urma anchetei epidemiologice, proces aflat in curs de derulare, a adaugat ANP.