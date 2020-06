Noua politisti de la Furturi Auto din Bucuresti au COVID-19

Ziare.

"Va informam ca 11 politisti din cadrul structurii specializate in cercetarea furturilor auto se afla in izolare, dupa ce 9 persoane din serviciu au fost confirmate pozitiv", a transmis, vineri, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca a fost efectuata deja o prima dezinfectare a spatiilor din cladirea in care isi desfasoara activitatea serviciul, vineri fiind in desfasurare o noua activitate de dezinfectare.