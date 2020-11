Alerta de sanatate. Cele noua tipuri de dezinfectanti de maini care pot provoca orbirea. I-am putea gasi si pe piata din Romania

Marea Britanie, Germania si Franta au semnalat prin intermediul platformei Safety Gate - Sistem de alerta rapida pentru produse nealimentare periculoase - existenta pe piata Uniunii Europene a noua marci de dezinfectanti de maini neconformi, produse descoperite de autoritatile cu responsabilitati in privinta supravegherii pietei produselor care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor.Toate tarile au aratat ca este o alerta "grava". Este vorba despre biocide produse in China, Polonia, Portugalia sau Spania si se refera la riscuri precum cele chimice, incendii, dar si riscuri pentru sanatate. Mai mult, pentru unele dintre produse nu se stie daca sunt contrafacute sau acelea sunt formulele originale.APC-Romania arata ca si in tara noastra se vand dezinfectanti de maini pe baza de metanol care pot provoca orbirea utilizatorilor. "Din pacate, dezinfectantii pentru maini comercializati pe piata din Romania nu au fost analizati de nicio institutie a statului roman din punctul de vedere al verificarii compozitiei acestora, fapt ce ridica mari semne de intrebare cu privire la siguranta pentru consumatori si, in mod special, pentru copii. Solicitam urgent sa se dispuna de catre Ministerul Sanatatii realizarea unor analize de natura chimica in laboratoarele acreditate pentru astfel de incercari si sa se retraga de la comercializare dezinfectantii care ne pun in pericol sanatatea si chiar viata", spune Conf. univ. dr. Costel Stanciu, presedinte APC , alerta transmisa de Marea Britanie, produs comercializat sub denumirea de gel pentru maini.In compozitia acestuia a fost gasit mai putin alcool (valoarea masurata a fost de 22 % din greutate) decat cel mentionat pe eticheta.Produsul se comercializa intr-o sticla de 5 de litri. Prin urmare, produsul nu are proprietati dezinfectante, crescand riscul de infectie pentru utilizator.In acest caz nu se respecta Regulamentul privind produsele biocide. Office of for Product Safety & Standards. Department for Business, Energy & Industrial Strategy a dispus retragerea produsului de pe piata si notificarea tarilor membre UE prin intermediul platformei Safety Gate pentru ca acestea sa verifice daca produsul se comercializeaza si pe piata lor interna.2., fabricat in Ucraina, alerta transmisa de Germania, produs comercializat sub denumirea de gel de maini antibacterian pentru dezinfectie.In compozitia acestui produs s-a gasit metanol (valoare masurata: 65,3% din greutate), care este extrem de toxic pentru sistemul nervos central si ochi.In plus, de pe eticheta lipseau pictogramele de pericol si avertismentele obligatorii pentru acest tip de produs, astfel ca utilizatorii nu dispuneau de informatii privind toxicitatea si inflamabilitatea produsului. Avand in vedere ca produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide si Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piata.4, fabricat in Ucraina, alerta transmisa de Germania, produs comercializat sub denumirea de gel de maini antibacterian pentru dezinfectie. Produsul se comercializa in recipient din plastic de 100 ml fara sistem de inchidere de siguranta pentru copii.Ambalajul nu era prevazut cu un sistem de inchidere de siguranta pentru copii, iar ingerarea sau contactul cu substanta metanol putea duce la orbire si deces. Avand in vedere ca produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide si Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piata., fabricat in Polonia, alerta transmisa de Franta, produs comercializat sub denumirea de gel transparent dezinfectant pentru maini pe baza de alcool. Produsul era ambalat intr-o punga alba si albastra din plastic, inchisa cu un capac filetat cu o capacitate de 100 ml.In plus, ambalajul produsului nu continea avertismente adecvate. Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informatie cu privire la toxicitatea produsului, care putea provoca arsuri. Produsul nu respecta cerintele Directivei privind produsele care imita alimentele. Produsul a fost, de asemenea, vandut online. Direction Generale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraudes a dispus retragerea produsului atat de pe piata, cat si de la consumatori, si notificarea tarilor membre UE pentru ca acestea sa verifice daca produsul se comercializeaza si pe piata interna a acestora, alerta transmisa de Franta, produs comercializat sub denumirea de gel pentru maini.Produsul se comercializa in sticla alba din plastic de 1 litru cu mentiunile "hidroalcoolic, antibacterien, antifungic, activ impotriva virusurilor, hipoalergenic, calmant, fara clatire".(valoare masurata: 43,3% din greutate).In plus, prezenta alcoolilor nu era insotita de pictograme de pericol si de avertismente adecvate. Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informatie cu privire la toxicitatea si inflamabilitatea produsului, care, in prezenta unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu Avand in vedere ca produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide si Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piata., nu se cunoaste tara de origine, alerta transmisa de Franta, produs comercializat sub denumirea gel transparent dezinfectant pentru maini pe baza de alcool. Produsul se comercializa intr-o sticla transparenta din plastic, cu capacitate de 250 ml, respectiv 500 ml.In plus, prezenta alcoolilor nu era insotita de pictograme de pericol si de avertismente adecvate.Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informatie cu privire la toxicitatea si inflamabilitatea produsului, care, in prezenta unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu. Avand in vedere ca produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide si Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piata., tara de origine Spania, alerta transmisa de Franta, produs comercializat sub denumirea gel transparent dezinfectant pentru maini pe baza de alcool.Produsul se comercializa intr-o sticla transparenta din plastic de 100 ml. Produsul a fost vandut online, in special pe platforma de comert electronic Amazon.Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informatie cu privire la toxicitatea si inflamabilitatea produsului, care, in prezenta unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu. Avand in vedere ca produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide si Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piata., alerta transmisa de Franta, produs comercializat sub denumirea de gel transparent dezinfectant pentru maini pe baza de alcool.Produsul se comercializa intr-o sticla transparenta din plastic de 100 ml, cu un buton de distributie sub presiune, sub un capac transparent.Produsul continea o cantitate insuficienta de etanol (valoare masurata: 28,4 % din greutate) si nu putea avea efect virucid sau bactericid, sporind astfel riscul de infectie. In plus, prezenta alcoolilor nu era insotita de pictograme de pericol si de avertismente adecvate, utilizatorii nu dispuneau de nicio informatie cu privire la toxicitatea si inflamabilitatea produsului, care, in prezenta unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu.. Contactul cutanat cu produse care contin MI poate provoca dermatita alergica de contact persoanelor sensibilizate. Produsul nu era conform cu Regulamentul privind produsele biocide si cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP)., tara de origine Italia, alerta transmisa de Franta, produs comercializat sub denumirea de gel de dezinfectant pentru maini pe baza de alcool. Produsul se comercializa in sticle albe de plastic de 125 ml si de 500 ml, cu eticheta alba si rosie. Produsul a fost vandut online, inclusiv pe Amazon.Prezenta alcoolilor nu era insotita de pictograme de pericol si de avertismente adecvate. Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informatie cu privire la toxicitatea si inflamabilitatea produsului, care, in prezenta unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu.Produsul nu era conform cu Regulamentul privind produsele biocide si cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP). Direction Generale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraudes a dispus retragerea produsului atat de pe piata, cat si de la consumatori si notificarea tarilor membre UE pentru ca acestea sa verifice daca produsul se comercializeaza si pe piata interna a acestora.Citeste aici despre ce masuri sa luam pentru a ne feri de infectia cu noul coronavirus