Noua tulpina britanica de coronavirus, identificata in SUA

Tanarul, a carui identitate nu a fost data publicitatii, se afla in izolare in comitatul Elber, din apropierea orasului Denver, a anuntat intr-un comunicat guvernatorului statului Colorado.Autoritatile sanitare din acest stat analizeaza cazul si realizeaza interviuri pentru a identifica persoanele care ar fi putut intra in contact cu tanarul."Sunt multe lucruri pe care nu le cunoastem despre aceasta noua varianta de COVID-19, insa oamenii de stiinta din Regatul Unit ne-au avertizat ca este mult mai contagioasa. Sanatatea si siguranta locuitorilor statului Colorado sunt prioritatile noastre principale si vom actiona pentru a urmari indeaproape acest caz, precum si orice alt indicator de coronavirus", a declarat guvernatorul Polis.Prezenta noii variante britanice de coronavirus a fost confirmata de laboratoarele statale din Colorado, care au trimis o notificare Centrului de Control si Boli (CDC).