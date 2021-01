Organizatia Mondiala a Sanatatii: Noua tulpina COVID-19 a ajuns in cel putin 60 de tari

Varianta sud-africana, care, la fel ca cea britanica, este mult mai contagioasa, se raspandeste mai lent si este prezenta in 23 de tari si teritorii, cu 3 mai mult decat la data de 12 ianuarie, a precizat OMS in analiza sa epidemiologica saptamanala.OMS a afirmat, de asemenea, ca monitorizeaza raspandirea altor doua variante care au aparut in Brazilia, una dintre acestea, P1, fiind detectata in Japonia la patru persoane sosite din tara din America de Sud."In prezent, exista putine informatii disponibile pentru a se putea sti daca transmisibilitatea sau severitatea sunt modificate de aceste noi variante", a notat agentia ONU, subliniind insa ca unele dintre caracteristicile genetice similare necesita studii mai aprofundate.Varianta britanica raportata OMS la jumatatea lunii decembrie este considerata cu 50-70% mai contagioasa decat coronavirusul initial si este prezenta in cele sase zone geografice ale OMS, in timp ce varianta sud-africana este prezenta doar in patru dintre acestea, a subliniat OMS fara preciza in care dintre ele.Aceste doua variante, mai contagioase, nu sunt a priori mai periculoase, in conformitate cercetarile efectuate pana in prezent, insa imbolnavind mai usor un numar mai mare de oameni, ele cresc presiunea asupra sistemelor sanitare, care in unele tari, precum Marea Britanie si Statele Unite, ajung uneori in colaps.Pandemia de COVID-19 a provocat deja peste 2 milioane de decese. OMS noteaza ca numarul deceselor a crescut cu 9% in cursul saptamanii care s-a incheiat la 17 ianuarie, in comparatie cu saptamana precedenta, atingand un record de 93.000 de decese.Citeste si: Medicul Radu Tincu, previziuni sumbre: "Daca nu imunizam populatia in perioada in care exista anticorpi, primii vaccinati ar putea fi revaccinati la sfarsitul campaniei"