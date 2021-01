Noua tulpina COVID-19, din Marea Britanie, a ajuns in Iran

"Din nefericire, primul caz al variantei britanice a covid-19 a fost depistat la unul dintre compatriotii nostri care a sosit din Marea Britanie", a anuntat la televiziune ministrul Sanatatii Said Namaki.Iranul este cea mai afectata tara dn Orientul Mijlociu de pandemia covid-19.Varianta B.1.1.7 - denumita VOC 202012/01 - a fost descoperita in noiembrie in Maria Britanie si s-a extins rapid in intreg regatul, iar apoi a fost depistata in zeci de tari din lume.Potrivit primelor date este vorba despre o tulpina mult mai contagioasa decat a virusului aflat in circulatie , dar care pare sa nu fie mai periculoasa.Potrivit lui Said Namaki, persoana testata pozitiv cu noua varianta s-a plasat in carantina la sosirea in Iran si nu si-a contaminat rudele.Noul coronavirus a ucis 55.748 de oameni in Iran si a contaminat 1.255.620 de la primele cazuri, in februarie, potrivit ultimelor date oficiale anuntate marti de catre o purtatoare de cuvant a Ministerului Sanatatii, Sima Sadat Lari.Numerosi oficiali iranieni, inclusiv Said Namaki, recunosc ca aceste bilanturi sunt puternic subestimate.Sima Sadat Lari a anuntat ca bilantul zilnic al mortilor din cauza covid-19 la nivel national a scazut in ultimele 24 de ore la 98 de decese - cel mai mic bilant inregistrat de la 18 iunie.Citeste si: VIDEO Scene ingrozitoare la un centru de plasament din Romania. "Trimit copiii la spitalele de psihiatrie, unde ii fac legume"