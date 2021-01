Noua tulpina COVID-19, descoperita in Ungaria

Guvernul premierului Viktor Orban a extins saptamana trecuta carantina partiala, in vigoare de la inceputul lunii noiembrie pana la inceputul lunii viitoare, pentru a ajuta la reducerea raspandirii virusului in Ungaria, in timp ce campania de vaccinare a avut un start lent.Incepand de la 11 noiembrie, dupa ce tara a fost lovita de un al doilea val al pandemiei, toate scolile secundare au fost inchise, la fel si hotelurile si restaurantele - cu exceptia meselor luate la pachet. Totodata, a fost restrictionata circulatia dupa ora 19:00 si toate adunarile au fost interzise."Colegii mei au identificat varianta virusului din Marea Britanie, gasita deja in tarile vecine, in probele prelevate de la trei pacienti", a declarat sefa DSP Cecilia Muller. "Era evident ca nici Ungaria nu va reusi sa evite aceasta varianta", a adaugat ea.In pofida unui declin recent al numarului de cazuri active si spitalizari, Muller a precizat ca nu se poate recomanda relaxarea restrictiilor existente.Pana miercuri, Ungaria, cu o populatie totala de aproximativ 10 milioane, a raportat 345.710 cazuri de coronavirus de la inceputul pandemiei, cu 10.948 de decese.Aproape 5.000 de persoane sunt in prezent spitalizate, ceea ce pune presiune pe sistemul sanitar national.Citeste si: VIDEO Florin Citu: Romania nu isi permite o majorare a pensiilor cu 40%