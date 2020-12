Noua tulpina COVID-19, din Marea Britanie, prezenta in Germania inca din noiembrie

Oamenii de stiinta au reusit "secventierea variantei virusului B1.1.7 la o persoana infectata in noiembrie anul acesta", a afirmat Ministerul Sanatatii din Saxonia Inferioara (nord) intr-un comunicat transmis AFP.Aceasta varianta este "responsabila de o mare parte din infectarile detectate in sudul Angliei", se mai precizeaza in comunicat.Pacientul contaminat la sfarsitul lui noiembrie "foarte varstnic" si suferind de patologii preexistente a "decedat intre timp", se mai spune in comunicatul care nu precizeaza cauza decesului. Sotia barbatului, care a contractat aceeasi tulpina a coronavirusului, s-a vindecat.Fiica acestora calatorise in Marea Britanie la "mijlocul lunii noiembrie" si, "dupa toate probabilitatile" s-ar fi infectat la fata locului, afirma autoritatile.Echipe de cercetatori din cadrul Facultatii de Medicina din Hanovra (nord) au reusit sa identifice tulpina dupa "secventierea" genomului. Rezultatele au fost confirmate de echipa din Berlin a virusologului Christian Drosten, din cadrul Spitalului Charite, unitate medicala de referinta in Germania pentru cazurile de COVID-19.Pana in prezent, Germania a raportat un singur caz al acestei noi mutatii a virusului, detectat la o femeie sosita cu avionul de la Londra joia trecuta.Autoritatile britanice au avertizat saptamana trecuta ca aceasta mutatie este mai contagioasa.Ca urmare a aparitiei acestei noi tulpini in Marea Britanie, cea mai mare parte dintre statele europene si-au inchis frontierele cu aceasta tara saptamana trecuta.Mutatia a fost de atunci detectata in mai multe tari, precum Portugalia, Franta, Iordania si Coreea de Sud.Germania a prelungit pana pe 6 ianuarie suspendarea legaturilor terestre, maritime si aeriene cu Marea Britanie.Citeste si: UPDATE VIDEO Klaus Iohannis, in vizita oficiala la Chisinau. Oamenii au scandat "Romania nu are granita la Prut"