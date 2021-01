Expert in sanatate publica: "Vesti proaste! Noua tulpina COVID-19 este cu 50% mai infectioasa pentru toate grupele de varsta, inclusiv copii"

Pe baza rezultatelor, Razvan Cherches sustine ca nu este "fezabila" deschiderea scolilor in semestrul al doilea deoarece copiii se vor infecta si vor transmite mai usor noua varianta, chiar daca sunt asimptomatici sau au simptome usoare."Vesti proaste - noua varianta COVID din Mariea Britanie este cu pana la 50% mai infectioasa (asta stiam) la TOATE grupurile de varsta (inclusiv copii).Asta inseamna ca si copiii se vor infecta si vor transmite mai usor noua varianta, chiar daca ei vor fi asimptomatici sau vor avea simptome usoare.Tinand cont de faptul ca avem deja in Romania noua varianta, din nefericire nu cred ca va fi fezabila deschiderea scolilor in semestrul al doilea (nici macar pana in clasa a IV-a)", scrie Razvan Cherches pe Facebook.Citeste si: Cine este moldoveanca retinuta in urma asaltului Capitoliului. Kristina Malimon este implicata activ in politica din SUA