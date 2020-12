Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor: Noua tulpina COVID-19 este mai transmisibila, dar nu mai severa

Analizele preliminare efectuate pana in prezent releva un potential estimat de crestere a ratei de reproducere (R) cu 0,4 si o transmisibilitate cu 70% mai mare in comparatie cu celelalte tulpini."Nu exista nicio indicatie in acest moment privind o severitate a infectiei asociata cu noua mutatie", a indicat intr-un comunicat agentia cu sediul in Stockholm.ECDC a mentionat ca sunt efectuate analize pentru a se determina riscul de reinfectare si eficacitatea vaccinurilor existente asupra noii tulpini, detectata deja in mai multe tari, printre care Danemarca, Olanda si Italia.In conditiile in care "in prezent nu exista dovezi suficiente care sa indice amploarea cu care noua varianta a virusului se raspandeste in afara Regatului Unit, sunt necesare eforturi specifice pentru a preveni si controla raspandirea acestuia", recomanda ECDC.ECDC nu a exclus duminica posibilitatea ca aceasta noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 sa circule deja in afara Marii Britanii si a cerut autoritatilor statelor membre ale UE sa ia masuri prompte, in special sa identifice rapid si sa izoleze persoanele venite din zonele afectate si contactii lor si sa intensifice testarea."Mai multe alte tari au semnalat OMS alte variante care cuprind unele dintre schimbarile genetice ale variantei britanice", in special o mutatie denumita "N501Y", a anuntat si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Duminica, ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca noua tulpina a coronavirusului care circula in tara este "in afara controlului" pentru a justifica reintroducerea masurilor de izolare la Londra si intr-o parte a Angliei si care ar putea dura pana la implementarea unui vaccin. Guvernul lui Boris Johnson a anuntat sambata masuri de izolare pentru Londra, sud-estul Angliei si o parte din est, fapt ce obliga 16 milioane de locuitori sa ramana acasa si sa renunte la vizitele de Craciun.Citeste si: Un barbat inmormantat pe 10 decembrie a aparut dupa opt zile la poarta casei. Explicatia intamplarii sinistre petrecute in Iasi