Australia confirma doua cazuri de infectare cu noua tulpina COVID-19

Cel mai populat stat australian, New South Wales (NSW), a raportat duminica sase noi cazuri de coronavirus la persoane care au revenit din strainatate si se afla in carantina, iar autoritatile au anuntat ca printre acestea s-au numarat doua cazuri la care a fost identificata noua tulpina, cu raspandire rapida.Autoritatile din NSW, insa, au subliniat ca nu exista persoane infectate cu noua tulpina in afara carantinei. "Am avut cativa calatori care au revenit din Marea Britanie cu mutatia respectiva", a declarat presei Kerry Chant, seful directiei sanitare din NSW.Australia, care din martie si-a inchis granitele pentru persoanele care nu au cetatenie australiana sau drept de rezidenta permanenta, a anuntat ca nu ia in considerare suspendarea zborurilor intre aceasta tara si Marea Britanie."Toata lumea care vine din Marea Britanie intra timp de 14 zile in carantina la hotel si nu prezinta niciun risc deoarece aceasta carantina functioneaza cu succes", a declarat reporterilor, medicul-sef al tarii, Paul Kelly.Autoritatile si-au exprimat, de asemenea, speranta ca vor controla focarul de coronavirus din Sydney dupa ce statul NSW a raportat cea mai mica crestere a numarului de cazuri de infectare in 24 de ore din ultimele trei zile.NSE a anuntat ca 15 persoane au prezentat rezultate pozitive la testul pentru coronavirus in ultimele 24 de ore, o cifra mai mica in comparatie cu cea de 30 din ziua precedenta, numarul total al cazurilor depistate in cadrul focarului avand ca punct central plajele de la nord de Sydney ajungand la 83."Sunt multumita de ceea ce am vazut intre timp dar, din nou, este volatil", a declarat reporterilor premierul NSW, Gladys Berejiklian. Guvernul urmeaza sa furnizeze pana miercuri o actualizare cu privire la "cum vor arata Craciunul si urmatoarele zile in ceea ce priveste masurile de izolare", a spus ea.Statele australiene s-au grabit sa restrictioneze intrarea pe teritoriilor lor pentru persoanele din Sydney si statul New South Wales incepand de duminica dimineata."2020 nu a terminat cu noi", a declarat presei premierul Scott Morrison.Citeste si: SONDAJ 56,3% dintre profesorii romani declara ca nu sunt de acord sa se vaccineze contra COVID-19