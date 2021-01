Seful de cabinet al lui Merkel: Noua tulpina COVID-19, din Marea Britanie, va deveni predominanta in Germania

Situatie ingrijoratoare in Germania

Noua tulpina a aparut in Marea Britanie

Situatia in Germania

Prezent la un talk show politic prezentat de jurnalista Anne Will, Helge Braun a spus ca noua varianta va ''crea probleme'' in Germania, context in care devine si mai importanta reducerea semnificativa a ratei infectarilor.''Ne confruntam deja cu aceasta varianta in mai multe spitale . Asta inseamna ca a sosit in tara noastra si, la un moment dat - asa cum s-a intamplat in alte tari - va prelua controlul si va cauza probleme'', a spus Braun. ''Sunt foarte sigur de acest lucru''.'' Vrem sa o tinem departe de granitele tarii pe cat de mult timp posibil si Germania anunta un prim caz suspect de infectare cu mutatia braziliana a coronavirusului sa o tinem sub control acolo unde este deja prezenta", a adaugat acesta.Noua tulpina s-a manifestat pana acum in principal in Marea Britanie. Potrivit expertilor, aceasta tulpina are un grad mai ridicat de infectiozitate. Cu toate acestea, nu se poate spune inca in mod cert daca are si un grad de mortalitate mai mare. Rata de infectare in Germania a inceput sa scada gradual . Luni, Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor a raportat 6.729 de cazuri noi in ultimele 24 de ore - cifra in usoara scadere fata de bilantul celor 7.141 de cazuri inregistrate in aceeasi perioada saptamana trecuta.Numarul cazurilor inregistrate in timpul weekendurilor este de obicei mai mic decat cel din timpul saptamanii ca urmare a numarului mic de teste realizate.Citeste si: Restrictii prelungite in Sinaia. Ce norme raman in vigoare