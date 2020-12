Noua tulpina de coronavirus: Canada suspenda zborurile dinspre Marea Britanie

"Tanand cont de numarul ridicat de cazuri inregistrate cu o tulpina noua de Covid-19 in anumite regiuni din Marea Britanie, am decis sa suspendam intrarea in Canada a tuturor zborurilor de pasageri comerciali si privati dinspre Marea Britanie si timp de 72 de ore, incepand de la miezul noptii (5.00 GMT, luni)", a indicat Agentia de sanatate publica din Canada intr-un comunicat.Toate datele preliminare "sugereaza ca tulpina detectata in Marea Britanie ar putea fi mai infectioasa", Agentia estimand ca "nimic nu dovedeste pana acum ca mutatiile influenteaza gravitatea simptomelor, reactia imunitara sau eficienta vaccinurilor".Canalul CBC a indicat mai devreme ca o notificare adresata transportatorilor arieni precizeaza ca decizia nu se aplica zborurilor cargo sau in cazurile in care o aeronava trebuie sa aterizeze din motive de siguranta.Suspendarea zborurilor vine ca urmare a reuniunii de duminica a mai multor membri ai cabinetului premierului Justin Trudeau.Agentia de sanatate publica precizeaza ca pasagerii sositi duminica in Canada dinspre Marea Britanie vor trebui sa se supuna unor "masuri crescute, in special o verificare amanuntita a planului lor de carantina".Pasagerii sositi recent din Marea Britanie vor primi noi instructiuni din partea Guvernului Canadei, precizeaza Health Canada, amintind ca masurile in vigoare din martie impun calatorilor care sosesc in Canada plasarea in carantina pentru 14 zile.Mai multe tari europene, intre care Franta, Belgia, Olanda, Romania, Italia, Germania sau Irlanda au decis sa suspende temporar zborurile sau deplasarile dinspre teritoriul britanic.Si Argentina si Chile au anuntat duminica suspendarea zborurilor dinspre Regatul Unit.Canada a indicat de altfel ca lucreaza cu partenerii sai internationali, in special cu organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) "pentur a intelege mai bine aceasta tulpina si consecintele ei".CITESTE SI: Noua tulpina de coronavirus: Guvernul britanic se reuneste de urgenta pentru a cauta solutii de aprovizionare cu marfuri a tarii