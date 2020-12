Noua tulpina de Covid-19, considerata mult mai contagioasa, blocheaza Europa. Italia, Belgia si Olanda opresc zborurile cu Marea Britanie

"Marea Britanie a dat alarma cu privire la o noua forma de Covid care ar fi rezultatul unei mutatii a virusului. Guvernul are datoria de a-si proteja cetatenii, din acest motiv, dupa ce am notificat guvernul britanic, suntem pe punctul de a semna dispozitia de suspendare a zborurilor cu Marea Britanie", a anuntat ministrul de externe italian, Luigi di Maio, conform Corriere della Sera.Masura autoritatilor olandeze - in vigoare de duminica pana cel putin 1 ianuarie - a fost luata dupa ce autoritatile au confirmat ca au izolat cel putin un caz din aceeasi tulpina Covid pe teritoriul Olandei, care a determinat o parte din Marea Britanie sa revina la restrictii severe.Dupa decizia Olandei, a Belgiei (care a decis, de asemenea, sa blocheze transferurile feroviare care sosesc din Marea Britanie prin Franta) si Italia, acum Germania - potrivit unor surse guvernamentale citate de agentia Reuters - se pregateste sa suspende zborurile din Regatul Unit si Africa de Sud. Franta are in vedere, de asemenea, blocarea trenurilor si a avioanelor.Potrivit Telegraph, Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului tehnic de combatere a pandemiei de COVID-19 din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat pentru BBC ca "tulpina a fost identificata deja si in Danemarca si Australia".In acest moment, zborurile intre Marea Britanie si Italia nu au fost restrictionate. Mai multe curse vor ajunge duminica in Lombardia, alte 8 in Lazio si 4 in Veneto.Intre timp, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a informat ca este in "contact strans" cu autoritatile britanice. Potrivit OMS, Marea Britanie a transmis informatii din studiile in curs privind mutatia si OMS va tine la curent statele membre si publicul "pe masura ce va afla mai multe despre caracteristicile acestei variante de virus si despre orice implicatii".Peste 1.000 de cazuri asociate unei noi tulpini au fost identificate in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde mutatia ar putea avea legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, spunea ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters.