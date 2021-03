Noua Zeelanda relaxeaza unele restrictii. Locuitorii vor fi insa obligati sa poarte masti de protectie in public

In Auckland, un oras cu circa 1,6 milioane de locuitori, scolile si magazinele se pot redeschide, oamenii pot calatori intre regiunile tarii si pot participa la adunari de pana la 100 de persoane, de la 10 persoane pana acum.Noua Zeelanda a raportat duminica doar un nou caz de COVID-19, o persoana aflata in sub control in izolare fiind testata pozitiv la coronavirus "Desi este incurajator sa vedem o alta zi fara cazuri comunitare, trebuie sa ramanem cu totii vigilenti si sa continuam sa facem tot ce este mai bine", potrivit unui comunicat dat publicitatii duminica Ministerul Sanatatii.Restrictiile relaxate vor fi in vigoare timp de cel putin cinci zile inainte de a fi reevaluate.In restul Noii Zeelande, cele mai multe restrictii COVID-19 au fost ridicate duminica, dar locuitorii vor fi obligati sa poarte masti in transportul public.Auckland a fost trecut in lockdown dupa ce un nou caz comunitar de coronavirus a fost detectat pe 27 februarie. La acea data, responsabilii din domeniul sanitar nu au putut sa-l lege de niciun alt caz din tara.Noua Zeelanda a raportat 2.043 cazuri de COVID-19, inclusiv cele 72 active, si un total de 26 de decese.