Noul an scolar. Anisie: "Trebuie sa ne perfectionam. Incepand cu acest an scolar, lucrurile vor arata cu totul altfel"

Noul an scolar: "In afara programului de la minister voi veni la ore"

"Trebuie sa recunoastem ca, in atatia ani de zile, desi am avut suspendate cursurile si cate trei saptamani, va amintiti, din cauza viscolului, gripei si asa mai departe, educatia nu continua si copiii ramaneau acasa izolati, fara sa-si continue invatarea. Acum am aratat ca se poate - prin suspendarea cursurilor am continuat invatarea in sistem online.Sigur trebuie sa ne perfectionam, dar eu spun ca, incepand cu acest scolar, lucrurile vor arata cu totul altfel decat au fost in perioada suspendarii cursurilor in starea de urgenta. Sa privim cu incredere, cu speranta si sa-i lasam pe copii sa se bucure de aceasta prima zi de scoala. (...) Eu cred ca acum, in prima zi de scoala, este important sa dam un mesaj de incredere pentru toti copiii", a declarat Anisie.Ministrul Educatiei a venit luni la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", unde este profesor, precizand ca incepe noul an scolar cu emotii foarte mari."In afara programului de la minister voi veni la ore. Si cand eram secretar de stat am venit la ore intotdeauna", a spus Monica Anisie.Ea a subliniat importanta respectarii masurilor speciale impuse in contextul pandemiei de COVID-19."Aceasta situatie grea prin care am trecut ne-a aratat ca avem nevoie de educatie, ca avem nevoie de scoala. Sunt copii care acum spun vrem la scoala si iata ca s-a indeplinit si acest lucru. Venim in spatiul scolii cu incredere, cu speranta ca va fi bine si ca se poate sa facem lucrurile asa cum trebuie. (...) Dragi copii, mergeti cu incredere la scoala. Oricare ar fi situatia epidemiologica noi trebuie sa ne concentram pe invatare.Educatia trebuie sa continue in orice situatie, prin urmare fiti responsabili, fiti prudenti, dar fiti si implicati. Prin urmare, mergem cu totii la scoala. Este important sa mergem la scoala si sa fim alaturi de profesorii nostri. Copii, fiti responsabili, respectati toate regulile de prevenire si combatere a imbolnavirilor. Noi, profesorii, suntem alaturi de voi. Colegilor mei le urez sa aiba un an scolar cu impliniri, cu sanatate, cu implicare si le multumesc tuturor pentru tot ce au facut in aceasta vara. Au muncit si in timpul examenelor nationale, dar au facut si eforturi supraomenesti atunci cand au fost suspendate cursurile", a sustinut Anisie.Potrivit ministrului Educatiei, in toata perioada pandemiei de COVID-19, autoritatile publice locale, inspectoratele scolare, profesorii, directorii au facut eforturi sustinute."Le multumesc tuturor pentru tot ceea ce au facut in aceasta perioada si cred ca acum intreaga societate trebuie sa se concentreze asupra responsabilitatii si asupra asumarii publice", a adaugat ministrul.Ea a fost intrebata ce se va intampla cu copiii "care nu au posibilitati". "Toti acei copii vor avea toate conditiile sa-si continue invatarea. Ne straduim cat putem de mult, in asa fel incat sa nu aiba de suferit", a afirmat Monica Anisie, care a completat, totodata, ca elevii cu nevoi speciale au acces in scoli.