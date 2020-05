Noul coronavirus ar prefera un anumit climat, in care se raspandeste mai rapid - studiu

Ziare.

Cercetatorii de la Universitatea Lanzhou au dorit sa afle mai multe informatii referitoare la conditiile de mediu in care SARS-CoV-2 poate supravietui pentru a intelege tiparul de dispersie la nivel mondial, arata agentia Xinhua.Specialistii au cercetat impactul temperaturii ambientale asupra raspandirii globale a COVID-19, conform articolului stiintific ce insoteste studiul recent, publicat in jurnalul stiintific Science of The Total Environment.Relatia dintre numarul de cazuri de COVID-19 confirmate zilnic si conditiile meteorologice, inclusiv temperatura si umiditatea, a fost studiata pe baza datelor de la aproximativ 3,75 milioane de cazuri de COVID-19 confirmate la nivel mondial, in 185 de tari si regiuni, in perioada 21 ianuarie - 6 mai.Cercetatorii au constatat ca in zonele cu valori de temperatura situate intre 5 si 15 grade Celsius au fost reportate 60% dintre cazurile confirmate de COVID-19. Mai mult, aproximativ 73,8% dintre cazurile confirmate erau concentrate in regiuni cu o umiditate absoluta intre 3 si 10 grame pe metru cub.Constatarile indica faptul ca SARS-CoV-2 a parut sa se raspandeasca spre latitudini mai inalte si sugereaza ca ar exista o zona climatica optima in care concentratia de SARS-CoV-2 a sporit in mod semnificativ in mediul ambient, inclusiv pe suprafata obiectelor.Raspandirea focarului de COVID-19 este afectata de mai multi factori. Echipa de oameni de stiinta a investigat factorii naturali care afecteaza pandemia.Cercetatorii au avertizat ca pandemia de COVID-19 se poate raspandi in mod ciclic, iar focarele ar putea fi recurente in orasele mari situate la latitudini medii, in toamna anului 2020."Nu ne putem baza pe presupunerea ca epidemia de COVID-19 va inceta odata cu cresterea temperaturii", a declarat Huang Zhongwei, autor principal al articolului stiintific.