Noul coronavirus ar putea sa nu fie raspandit de copii la fel de mult ca de adulti, sustin doi epidemiologi britanici

In timp ce Europa si SUA incearca sa reia activitatea economica si de productie dupa primul val "mortal" al epidemiei cu noul coronavirus, noteaza Reuters, liderii internationali incearca sa ajunga la o concluzie cu privire la momentul in care sa le permita elevilor sa se intoarca in bancile scolilor.Sunt semne ca noul coronavirus ar putea sa nu fie raspandit atat de usor de copii precum se intampla in cazul adultilor, a sustinut in fata Camerei Superioare a Parlamentului de la Londra dr. Rosalind Eggo, membra a comisiei de experti care consiliaza Guvernul britanic cu privire la raspunsul fata de aceasta boala infectioasa."Noi suntem de parere ca micutii se confrunta cu un risc mai scazut de a contracta aceasta boala, dar nu este ceva sigur. Suntem foarte siguri, insa, in ceea ce-i priveste pe copii, ca se imbolnavesc mai putin sever decat adultii si ca exista si date care arata ca micutii sunt mai putin contagiosi decat adultii, dar nu este sigur", a declarat Rosalind Eggo de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.John Edmunds, membru al Grupului de Consiliere Stiintifica in caz de Urgente (Scientific Advisory Group for Emergencies - SAGE), a declarat in fata Comisiei pentru Stiinta din cadrul Camerei Lorzilor ca i s-a parut surprinzator ca noul coronavirus pare sa nu fie raspandit de copii."Este neobisnuit sa observi cum copiii nu par sa aiba un rol in transmitere pentru ca in cazul majoritatii virusurilor respiratorii si a bacteriilor ei joaca un rol central, insa se pare ca nu si in acest caz", a sustinut Edmunds, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine."Exista un singur focar documentat asociat cu o scoala - ceea ce mi se pare uluitor", a adaugat el.Ca o posibila veste mai putin buna, Edmunds a sustinut in fata comisiei din Camera Lorzilor ca imunitatea in fata noului coronavirus ar putea sa nu dureze mult timp.