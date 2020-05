Noul coronavirus nu va fi in grupa agentilor biologici cu risc maxim pentru lucratorii din UE

riscul 3

O directiva europeana din anul 2000 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici la locurile de munca stabileste o scara de gravitate pe patru niveluri.Grupa 1, cu gradul cel mai mic de pericol, nu este 'susceptibila sa provoace o maladie la om'.Comitetul de progres tehnic (format din Comisia Europeana si experti ai statelor membri) 'a emis o opinie pozitiva pentru includerea COVID-19 pe lista (...) cu', a declarat joi o purtatoare de cuvant a executivului UE, Marta Wieczorek, intr-o conferinta de presa la Bruxelles.Decizia ar urma sa intre in vigoare in cursul lunii iunie, a adaugat ea, precizand caAnuntul a provocat nemultumirea sindicatelor care cerusera Comisiei sa includa coronavirusul in grupa cu cel mai mare risc.'Regretam aceasta decizie', a declarat secretarul general adjunct al Confederatiei Europene a Sindicatelor (CES), Per Hilmersson, citat intr-un comunicat.