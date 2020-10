Specialist britanic: Este putin probabil sa ajungem la un vaccin care opreste complet infectia

In prezent au loc studii clinice in faze finale referitoare la vaccinuri pentru noul coronavirus, dar Vallance a spus ca este improbabil ca vreunul dintre ele sa eradicheze virusul."Notiunea de eliminare a Covid-19 nu este corecta, pentru ca va reveni", a spus acesta, subliniind ca o singura boala a fost "eradicata cu adevarat" datorita unui vaccin foarte eficace, iar aceasta a fost variola."Nu putem fi siguri, dar cred ca este putin probabil sa ajungem la un vaccin cu adevarat sterilizant, ceva care opreste complet infectia, si este probabil ca aceasta boala sa circule si sa fie endemica, aceasta este cea mai buna evaluare a mea", a spus Vallance Comisiei pentru strategia de securitate nationala de la Londra."In mod clar, pe masura ce managementul va deveni mai bun, pe masura ce va veti vaccina, ceea ce va reduce probabilitatea de infectie si severitatea bolii ... aceasta va incepe sa semene mai mult cu gripa anuala decat cu orice altceva si aceasta ar putea fi directia pe care vom ajunge, " a spus el.Companiile de biotehnologie si organismele academice din intreaga lume si-au unit fortele pentru a incerca sa creeze un vaccin impotriva noului coronavirus cu o viteza fara precedent, avand in vedere agresivitatea acestuia.