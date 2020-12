Noul lider al Bisericii Ortodoxe Sarbe, care a condus funerariile patriarhului Irineu, diagnosticat cu COVID-19

Hrizostom, 68 de ani, a fost admis intr-un spital din Belgrad "din cauza rezultatului pozitiv la testul de COVID-19", a anuntat Biserica Ortodoxa Sarba intr-un comunicat.Nu a fost oferit niciun detaliu despre starea de sanatate a demnitarului religios.Arhiepiscopul a condus la 22 noiembrie, la Belgrad, funeraliile patriarhului Irineu, la care au asistat mii de persoane.Nici el, nici ceilalti responsabili religiosi nu au purtat masca in timpul ceremoniei de la Biserica Sf. Sava din capitala Serbiei.Patriarhul Irineu, in varsta de 90 de ani, a murit dupa ce a prezidat funeraliile altui demnitar religios, mitropolitul Amfilohie, cel mai inalt prelat al Bisericii Ortodoxe Sarbe din Muntenegru, decedat si el din cauza COVID-19.Aceasta tara din Peninsula Balcanica avand o populatie de sapte milioane de locuitori se confrunta cu o crestere puternica a numarului de contaminari. Peste 200.000 de persoane au fost contaminate in Serbia si mai mult de 1.800 au murit din cauza COVID-19 pana in prezent.Citeste si: Carantina se prelungeste cu o saptamana in localitatile Bragadiru si Chiajna din judetul Ilfov