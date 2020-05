Nu ai masca, nu intri la metrou! Politia a facut filtre in statii

Ziare.

Politistii se plimba, incepand de vineri, prin statiile de metrou si ii atentioneaza pe pasageri sa poarte masca, incercand sa ii faca pe bucuresteni sa constientizeze importanta respectarii regulilor impuse joi seara.Oamenii legii nu vor putea da inca amenzi, pentru ca, momentan, ei nu au o baza legala: legea privind starea de alerta intra luni in vigoare, unde sunt incluse si amenzi (pana la 2.500 lei pentru absenta mastii).In OUG nu sunt incluse amenzile.Pana duminica, politistii actioneaza in baza Legii 61/1991 (privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice). Agentii se vor folosi de articolul 2, alineatul 29, care spune ca este contraventie nerespectarea masurilor de ordine luate de organele competente in caz de calamitati naturale sau alte pericole publice.Cu alte cuvinte, cei care fac scandal cand Politia nu ii lasa la metrou fara masca primesc doar avertisment. Echipajele se afla, momentan, doar in statiile de metrou, spun surse din politie.