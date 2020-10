Spitalul de Urgenta Targu Mures sisteaza internarile cronice, pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19

"Avand in vedere situatia epidemiologica din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, precum si cea de pe plan national, conducerea spitalului a luat, incepand de luni, noi masuri in vederea limitarii raspandirii COVID-19. Astfel, se sisteaza toate internarile cronice, asigurandu-se doar internarile de urgenta si internarile care nu pot suporta amanare. Pacientii care se prezinta pentru urgente vor fi triati intr-un cort in curtea din spate de catre un medic din UPU, conform procedurii de triaj, iar accesul in spital se va face doar pe poarta de urgenta", a precizat SCJU Targu Mures, intr-un comunicat de presa.De asemenea, SCJU Targu Mures a precizat ca este interzis accesul tuturor vizitatorilor in spital.Pana luni, in judetul Mures au fost confirmate 2.497 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2., iar fata de ziua precedenta au fost inregistrate 82 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Potrivit Directiei de Sanatate Publica Mures, in ultimele 14 zile in judetul Mures s-au inregistrat 699 de cazuri noi, dintre care 316 la Targu Mures, 28 in municipiul Sighisoara, 28 in comuna Sangeorgiu de Mures, 25 la Reghin, 24 la Sancraiu de Mures, 17 in Santana de Mures, 16 la Ungheni, 13 la Iernut etc."Potrivit informatiilor DSP Mures, la aceasta data sunt internate 198 persoane confirmate pozitiv in spitalele din judetul nostru. De asemenea, pana la aceasta data, 803 de persoane s-au vindecat si au fost externate din spitalele din judetul Mures. In plus fata de acestea, 550 de persoane au fost externate la termenul de 10 zile (persoane confirmate pozitiv, dar asimptomatice), iar 181 de persoane au fost externate la cerere. Un numar de 46 de persoane sunt internate cu suspiciune de infectie cu virusul COVID-19, potrivit datelor DSP Mures. Pana acum, 140 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat in spitalele din judetul Mures", precizeaza un comunicat de presa transmis luni de catre Institutia Prefectului - Judetul Mures.