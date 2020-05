Nu va mai bateti joc de copii!

Ziare.

Exista o tabara care cere, cu atacuri de panica si petitii, ca examenele nationale sa fie anulate, iar nota de la evaluarea de dupa clasa a VIII-a si nota la bacalaureat sa fie calculate din notele obtinute in anii de gimnaziu/ liceu pentru ca organizarea examenelor ar fi prea periculoasa in conditii Covid.Solutia este nu doar nefezabila, ci de-a dreptul nedreapta pentru ca la noi sistemul de notare a elevilor nu este unitar. Sunt diferente mari.Exista scolile cu exigente foarte ridicate si in care notele mari se obtin foarte greu. In alte scoli, nivelul e scazut si notele au in spate cu totul alta performanta. Dupa cum si in aceeasi scoala, exista profesori exigenti si profesori care dau note "din burta", asa cum exista profesori corecti si profesori care sanctioneaza elevii pe care ii antipatizeaza sau care refuza sa faca meditatii cu ei.Cea mai buna dovada sunt chiar notele de la exemenele nationale. Eu nu idealizez aceste examene, consider demult ca ele sunt conceptual gresite pentru ca nu verifica ceea ce ar trebui sa verifice, dar asta tine de conceptia gresita pe ansamblu a invatamantului romanesc care nu creeaza competente, ci aglomerari de teorie.Dar asa cum sunt ele, aceste examene reprezinta totusi singurele evaluari cu standard unic pentru toti elevii. Si sunt foarte dese situatiile in care elevi cu medii mari in gimnaziu sau liceu iau note modeste la examenele nationale.Ei bine, in lipsa examenelor, elevi din scoli slabe si permisive, elevii profesorilor care dau note "din burta", desi mai slab pregatiti, vor fi avantajati la repartizarea in licee, la admiterea in facultatile care tin cont de media la bacaluareat, in fata unor elevi cu mult mai muncitori, mai bine pregatiti, dar care au fost expusi exigentelor sau, dimpotriva, arbitrariului.Si nu o spun doar eu. Am fost impresionata de coerenta si consistenta pledoariei pentru examene, cu argumentele de mai sus si nu numai, a presedintei Consiliului National al Elevilor, Antonia Pup.Daca nota la bacalaureat, intr-adevar, pentru multe facultati nu conteaza sau conteaza in foarte mica masura, nota de la examenul de capacitate din clasa a VIII-a are o importanta covarsitoare.Un copil care rateaza intrarea in liceul care i se potriveste, pentru care se pregateste de ani de zile, impins intr-un anturaj gresit se poate pierde, dupa cum un copil cu pregatire medie ajuns intr-un liceu cu mult peste nivelul sau poate claca rapid. Nimeni nu are dreptul sa se joace cu asa ceva.Se tot vorbeste de riscuri. In Romania a avut loc deja prima relaxare, marile magazine sunt deschise si cat de curand ar putea fi deschise si mall-urile, se discuta despre deschiderea de pe 1 iunie a teraselor si a restaurantelor, din 15 iunie a litoralului, slujbele la biserici au loc, la inmormantarea IPS Pimen a fost aglomeratie, si doar examenele nationale sunt o problema? Doar acolo e pericol, desi este implicata categoria de varsta cel mai putin afectata de coronavirus?Eu ma intreb cati dintre elevii care doresc anularea examenului invocand motive de siguranta nu au iesit din casa in perioada asta, cati dintre ei se vor duce pe terase cand se vor deschide? Personal suspectez ca este vorba despre elevi care simt ca mediile din scoala ii avantajeaza.Si, desigur, mai exista o categorie, absolventii de liceu din anii trecuti care nu au reusit sa treaca examenul de bacalaureat in sesiunile trecute si care acum vor putea primi diploma in baza notelor din liceu, chiar daca ele au fost deja infirmate de incercarile ratate.Solutia nu poate fi aceea care creeaza inechitate, care stimuleaza nemunca, care promoveaza arbitrariul si genereaza analfabeti cu diploma.Solutia este o buna organizare. Copiii cu adevarat bolnavi nu vor sustine examenul, asa cum nu il sustin bolnavii de oricare alta boala in fiecare an. Pentru copiii din grupele de risc se poate gasi o solutie de siguranta suplimentara. Profesorii din grupele de risc pot fi scutiti de participarea la examene.Dar si in aceasta privinta, dna ministru Anisie a reusit sa creeze un haos care serveste pe deplin interesele celor care vor sa se strecoare anul acesta fara examene. Procedurile au aparut cu intarziere, ele sunt incomplete, nu exista linii clare de comunicare, nu exista sentimentul de control.Dar faptul ca avem unul dintre cei mai slabi ministri ai educatiei din ultimii 30 de ani nu inseamna ca trebuie sa nedreptatim copiii. Si asa multi dintre ei au pierdut ceea ce nimeni nu le mai poate da inapoi: festivitatile de absolvire, petrecerile de absolvire, momente unice care nu se mai intorc.Sper ca macar dreptul la un examen echitabil sa nu le fie luat.