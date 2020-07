Numar ingrijorator de infectari cu noul coronavirus, in Romania: 391 de cazuri noi, 19 decese si 7.831 de teste efectuate in ultimele 24 de ore

Datele oficiale arata ca, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 391 cazuri noi, 19 decese, 7.831 teste efectuate.Pana in acest moment, dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.132 au fost externate, dintre care 20.026 de pacienti vindecati si 1.106 pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica, este pana la acest moment:1. Alba 4672. Arad 7073. Arges 9894. Bacau 6715. Bihor 6946. Bistrita-Nasaud 5737. Botosani 1.0458. Brasov 1.6949. Braila 24310. Buzau 63511. Caras-Severin 11912. Calarasi 18113. Cluj 69314. Constanta 48215. Covasna 29916. Dambovita 66817. Dolj 33318. Galati 1.02819. Giurgiu 27420. Gorj 26321. Harghita 34122. Hunedoara 66423. Ialomita 44424. Iasi 1.02625. Ilfov 79126. Maramures 21027. Mehedinti 20528. Mures 76229. Neamt 98030. Olt 28031. Prahova 56932. Satu Mare 8033. Salaj 12034. Sibiu 67335. Suceava 4.08736. Teleorman 16537. Timis 53438. Tulcea 18939. Vaslui 19340. Valcea 6341. Vrancea 1.10642. Mun. Bucuresti 3.396Conform Grupului de Comunicare strategica, pana astazi, 1.750 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 04.07.2020 (10:00) - 05.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 19 decese (11 barbati si 8 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta Dolj, Galati, Ilfov, Bucuresti si Prahova.Dintre acestea, 6 decese au fost intregistrate la categoria de varsta 60-69 ani, 5 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 8 decese la persoane de peste 80 de ani.Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 391 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 215 pacienti.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 766.868 de teste.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 414 apeluri la numarul unic de urgenta 112.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 730 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 127.400 de lei."In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 4.996 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 107 in Franta, 2.275 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 6 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, Grecia si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 122 de cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 9 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia, au decedat. Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 72 au fost declarati vindecati: 50 in Germania, 10 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia", se mai arata in comunicatul transmis duminica de Grupul de Comunicare Strategica.