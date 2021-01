CORONAVIRUS Romania. Zonele din Romania unde boala a lovit cel mai tare. Peste 1.100 de cazuri noi in Capitala

Datele privind noile cazuri si incidenta pentru Bucuresti si fiecare judet in parte

Conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in Capitala au fost confirmate 1.162 de noi infectii, cu peste 300 mai multe fata de raportul de duminica.De asemena, un numar mare de cazuri a fost inregistrat in judetul Timis: 132 de cazuri in 24 de ore.1. Alba 13191 25 1,962. Arad 15072 22 1,683. Arges 19774 18 1,434. Bacau 17883 55 1,735. Bihor 19232 43 2,096. Bistrita-Nasaud 7916 1 1,47. Botosani 9138 20 1,588. Brasov 27326 35 2,719. Braila 9031 10 1,9210. Buzau 8755 10 0,8411. Caras-Severin 7251 24 2,2112. Calarasi 6861 12 1,3913. Cluj 33465 88 3,7314. Constanta 28804 175 2,7615. Covasna 5369 - 1,116. Dambovita 15918 19 1,4817. Dolj 16666 67 1,6918. Galati 17915 83 2,2319. Giurgiu 6977 20 1,5320. Gorj 5435 8 0,921. Harghita 5591 3 0,7122. Hunedoara 12751 15 1,7423. Ialomita 7354 11 1,4424. Iasi 29933 39 1,2825. Ilfov 27127 95 4,1626. Maramures 12298 86 2,6427. Mehedinti 5365 7 1,0428. Mures 16035 28 1,3129. Neamt 12002 33 1,530. Olt 10178 7 0,6331. Prahova 25282 13 1,2632. Satu Mare 7741 - 1,733. Salaj 6721 7 1,8534. Sibiu 17949 21 1,6335. Suceava 17487 63 1,9136. Teleorman 8539 17 1,7238. Tulcea 5865 11 1,3239. Vaslui 11453 12 1,7640. Valcea 10617 12 1,6141. Vrancea 7508 6 0,7643. Cazuri noi nealocate pe judete 1968 -1006TOTAL 695.153 1.509