Numar record de pacienti internati in sectiile ATI. Cu 35 mai multe cazuri fata de ziua precedenta

Numarul inregistrat joi este mai mare cu 35 de cazuri fata de cel raportat cu o zi in urma, cand Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului transmitea ca 686 de persoane sunt in ATI.Pe 13 octombrie au fost inregistrati 651 de pacienti la ATI, dupa ce, doua zile la rand, pe 11 si pe 12 octombrie se inregistasera 628 de cazuri.Pe 10 octombrie erau raportate 629 de cazuri de pacienti tratati in ATI, iar cu o zi in urma, 613.Un numar de 607 de pacienti erau internati in sectiile de Terapie Intensiva pe 8 octombrie, iar pe 7 octombrie erau 612.Pragul de 600 de pacienti la ATI a fost depasit pe 6 octombrie 2020. Nu mai putin de 608 persoane se aflau atunci in sectiile de Terapie Intensiva.Citeste si: