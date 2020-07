Numar urias de cazuri de COVID-19 in America Latina si Caraibe. Peste 3 milioane de persoane s-au imbolnavit

Un total de 3.023.813 de cazuri de contaminare si 139.999 de decese cauzate de noul coronavirus au fost recenzate in regiune, epicentrul actual al pandemiei.Brazilia, cu 210 milioane de locuitori, a inregistrat 1.668.589 de cazuri, fiind a doua tara cea mai afectata din lume dupa Statele Unite. Printre cei infectati se afla chiar presedintele Jair Bolsonaro, care a continuat sa minimizeze marti gravitatea crizei sanitare din tara sa.Presedintele de extrema dreapta prezinta simptome usoare de COVID-19 si a anuntat ca primeste tratament cu hidroxiclorochina, un medicament a carui eficacitate impotriva COVID-19 este pusa la indoiala de comunitatea stiintifica.In pofida cresterii numarului de infectari si decese - care, potrivit expertilor, este mai mare decat cifrele oficiale - barurile si restaurantele din Sao Paulo, capitala economica a Braziliei, s-au redeschis pentru a primi clienti incepand de luni.Si la Rio de Janeiro, care a autorizat la randul sau redeschiderea, in acest weekend, localnicii au invadat barurile si plajele.Coronavirusul avanseaza si in Mexic, care a raportat pana in prezent 31.119 de decese - al doilea cel mai mare numar de decese din regiune - si 261.750 de cazuri de contaminare.Peru, tara care a relaxat masurile de carantina, a inregistrat 309.278 de cazuri si 10.952 de decese asociate COVID-19.Chile, unde masurile de carantina au fost draconice, in special in capitala, a depasit marti 300.000 de cazuri de contaminare la 6.434 de decese provocate de noul coronavirus. Cu toate acestea, autoritatile intentioneaza sa relaxeze in curand masurile de izolare.