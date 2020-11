Numarul angajatilor Spitalului Judetean Arad infectati cu COVID-19 s-a dublat in ultimele 10 zile

Reprezentantii spitalului au precizat luni, 23 noiembrie, ca din cei 135 de salariati infectati, 71 sunt asistenti medicali, iar 29 sunt medici, restul fiind infirmieri, brancardieri sau personal administrativ."Chiar daca numarul angajatilor nostri care s-au infectat a crescut semnificativ, ei sunt de pe sectii diferite ale spitalului, astfel ca nu este afectata buna desfasurare a actului medical", a declarat purtatorul de cuvant al SCJU Arad, Simina Roz.In urma cu zece zile, 62 de angajati ai celui mai mare spital din judet erau infectati cu noul coronavirus In judetul Arad, rata de infectare este de 5,87 cazuri noi la 1.000 de locuitori in ultimele 14 zile. De la inceputul pandemiei, in judetul Arad au fost confirmate 10.161 de infectari cu SARS-CoV-2, din care 123 in ultimele 24 de ore, iar 387 bolnavi de COVID-19 au decedat.Citeste si: Investirea lui Joe Biden va avea loc intr-un format redus din cauza pandemiei de COVID-19