STS: Pe 2 noiembrie 2020 s-a inregistrat cel mai mare numar de apeluri la 112 pe problematica noului coronavirus

Cele mai multe apeluri la 112, inregistrate la miezul noptii

17 ani de 112 ROMANIA

In anul 2020, operatorii STS 112 au preluat 10.234.595 de apeluri, mai putine cu 1.067.286 fata de anul precedent. Apelurile de urgenta au reprezentat 56,71% din numarul total al apelurilor receptionate, se arata intr-un raport al STS.Diferenta de 43,29% a fost data, in principal, de apeluri efectuate din eroare, solicitari de informatii despre noul coronavirus sau diverse alte motive, farse si un mic procent de apeluri injurioase.Cele mai multe apeluri urgente inregistrate anul trecut au fost redirectionate catre ambulanta (53%), Politie (22,99%), ISU SMURD (19,32%), Jandarmerie (4,1%), iar restul de 0,59% catre alte agentii.Conform raportului, in 2020, operatorii STS 112 au primit cele mai multe apeluri in jurul orelor 24.00, iar cele mai putine in jurul orelor 03.00.In data de 2 noiembrie 2020 , acestia au preluat cel mai mare numar de apeluri - 33.843, peste 63,71% dintre acestea reprezentand urgente (21.561 de apeluri).Din datele statistice ale anului 2020, in perioada februarie-decembrie 2020, la Serviciul de urgenta 112 s-au primit 458.370 de apeluri pe problematica noului coronavirus.In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgenta 112, numar comun al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita interventiile agentiilor specializate (Ambulanta, Pompieri, Politie, Jandarmerie si salvatori montani).In Romania, Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU) a fost infiintat in urma cu 17 ani si este administrat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS).