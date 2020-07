Numarul cadrelor medicale de la Spitalul Judetean Galati infectate cu coronavirus a urcat la 63

Potrivit unei informari transmise de reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Galati, miercuri, sunt infectate cu coronavirus 63 de cadre medicale din acest spital. Cele mai multe confirmari sunt la Sectia Medicina Interna 2 - 30 de cazuri si la Cardiologie - 21 de cazuri.Cazuri de COVID-19 mai suntla Chirur gie Generala 2, la UPU, Oncologie, Urologie, Medicina Interna, Reumatologie, dar si o liftiera este contaminata.Sectiile Cardiologie si Chirurgie Generala 2 sunt functionale dupa ce s-au facut curatenie generala, dezinfectia tututror suprafetelor, dezinfectii terminale si s-au recoltat probe epidemiologice."Spitalul nu este inchis. Activitatea medicala se desfasoara in continuare. In momentul de fata sunt internati 367 de pacienti in toate sectiile spitalului, exceptie facand Sectia medicina Interna 2, pacientii acestei sectii fiind preluati de Sectia medicina Interna 1, pana la finalizarea dezinfectiei terminale", arata sursa citata.