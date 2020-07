Numarul cadrelor medicale din Spitalul Judetean Galati infectate cu noul coronavirus a ajuns la 181

Din totalul acestor cazuri, 90 de angajati s-au vindecat, restul sunt inca internati sau la domiciliu in izolare.In judetul Galati, au fost inregistrate, conform raportarii de luni, 1909 persoane confirmate cu COVID 19, dintre acestea 970 fiind vindecate iar 116 au decedat.In acest judet, s-au efectuat pana acum un total de 16.777 de teste pentru depistarea coronavirusului.Urmare a numarului ridicat de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, Prefectura Galati a dispus o serie de masuri. Printre altele, fiecare unitate administrativ teritoriala a desemnat, prin dispozitia primarului, persoane care tin evidenta celor aflati in carantina sau in izolare. Persoanele desemnate vor informa persoanele carantinate sau izolate la domiciliu asupra procedurilor ce trebuie urmate in cazul in care intra in contact cu diferiti furnizori de servicii astfel incat acestia sa isi poata lua toate masurile de siguranta.Reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Politie, Inspectoratului Judetean de Jandarmi si membri ai Politiei Locale vor efectua controale in locatiile unde sunt declarate persoane carantinate sau izolate la domiciliu.Medicii de familie vor asigura monitorizarea persoanelor care se afla in carantina sau izolare la domiciliu, din punct de vedere medical, si vor informa Directia de Sanatate Publica Galati in cazul agravarii starii de sanatate a acestora.Asociatiile de proprietari din municipii si orase vor face dezinfectia scarilor de bloc de doua ori pe luna. Toate institutiile publice vor face dezinfectia spatiilor unde isi desfasoara activitatea.In piete, administratorii acestora vor restrictiona accesul catre tarabe, produse, exponate, al unui numar mare de persoane si vor stabili circuite separate pentru intrare si iesire. Se vor stabili inclusiv traseele vizitatorilor in piete pe sensuri unice si vor asigura triajul epidemiologic.Totodata, se inchid toate locurile de joaca din exterior, inclusiv cele private, de pe raza judetului Galati.