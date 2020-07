Numarul cazurilor de coronavirus a depasit 15 milioane, pe glob. Bilantul deceselor a trecut de 619 mii. Romania se afla pe locul 46 in lume la numarul de infectari

In timp ce unele tari se relaxeaza, altele reintroduc restrictii

In Statele Unite, care are cel mai mare numar de cazuri din lume cu 3,91 milioane de infectii dar si aproape 145 de mii de decese.In acest context, presedintele Donald Trump a avertizat: "Probabil, din pacate, se va inrautati inainte de a se imbunatati", se arata intr-o analiza Reuters Pe locul al doilea se afla Brazilia 2,1 milioane de infectari si peste 81 de mii de decese, urmata de India, Rusia si Africa de Sud.In Brazilia, peste 2,15 milioane de oameni au fost testati pozitiv, inclusiv presedintele Jair Bolsonaro, si peste 81.000 de oameni au murit.In timp ce epidemia s-a agravat in Statele Unite, Trump s-a concentrat inaintea alegerilor prezidentiale din noiembrie a fost pe redeschiderea economiei, iar guvernantii din statele cele mai afectate din Texas, Florida si Georgia continua sa respinga din greu impotriva apelurilor la restrictii mai stricte.In Brazilia, peste 2,15 milioane de oameni au dat rezultate pozitive, inclusiv presedintele Jair Bolsonaro, si peste 81.000 de oameni au murit. In timp ce Bolsonaro a redus focarul, scala sa a facut din Brazilia un teren de testare pentru potentialele vaccinuri.India a raportat miercuri aproape 40.000 de cazuri noi, numarul total fiind de peste 1,1 milioane de cazuri. Dupa ce a dorit sa-si redeschida economia, India se confrunta acum cu doua provocari de combatere a pandemiei si a inundatiilor masive din nord-estul tarii.De asemenea, doi ministri din cabinetul Africii de Sud au fost internati la spital cu COVID-19. Tara cea mai industrializata din Africa a raportat 372.628 de cazuri confirmate si 5.173 de decese.Expertii spun ca boala ar accelera cel mai rapid in America, insa nici la nivel global nu se vede nici un semn de incetinire.De la raportarea primului caz de COVOD-19, in China, la inceputul lunii ianuarie si pana la atingerea pragului de un milion de cazuri, la nivel mondial, a durat aproximativ 15 saptamaniPentru a ajunge de la 12 milioane la 13 milioane de cazuri au fost necesare doar cinci zile, intre 8 si 13 iulie.De asemenea, pentru a ajunge de la 13 milioane la 14 milioane de cazuri au trecut mai putin de 100 de ore.Expertii in domeniul sanatatii transmit ca datele oficiale sub raporteaza aproape sigur ainfectiile si decesele in tarile cu capacitate de testare limitata.Numarul oficial de cazuri de coronavirus la 15.009.213 este cel putin triplu fata de numarul de boli grave de gripa inregistrate anual, conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in timp ce numarul de decese de peste 616.000 in sapte luni este aproape de limita superioara a deceselor de gripa anuala.In prezent sunt peste, 5,63 milioane de cazuri active, majoritatea intr-o forma usoara a bolii, iar 63.637 intr-o forma severa.Expertii in domeniul sanatatii subliniaza ca datele oficiale sub raporteaza aproape sigur atat infectiile, cat si decesele, in special in tarile cu capacitate de testare limitata.Numarul oficial de cazuri de coronavirus la 15.009.213 este cel putin triplu fata de numarul de boli grave de gripa inregistrate anual, conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in timp ce numarul de decese de peste 616.000 in sapte luni este aproape de gama superioara a deceselor de gripa anuala.In prezent unele tari reintroduc masuri stricte de distantare sociala, din cauza imbolnavirilor de dupa relaxarea acestora. In acelasi timp, alte state relaxeaza restrictiile.Cu toate ca nu a apreciat foarte mult modul de tratare aepidemiei si reducerea riscurilor in prima etapa, liderul de la Casa Alba a facut marti o schimbare semnificativa in abordare si a incurajat americanii sa poarte masca.In Spania, numarul de persoane permise pe plajele Barcelonei a fost limitat dupa ce multimile s-au aglomerat pe litoral in weekend, in ciuda sfaturilor de a ramane acasa.In Australia, locuitorii din Melbourne, al doilea oras ca marime al tarii, au primit ordin sa poarte masti in public incepand de miercuri, dupa ce tara a raportat 501 cazuri noi.Functionarii din Canada urmareau indeaproape un varf in cazuri in care economia se redeschide, atribuind cresterea in mare parte a unui numar mare de tineri adunati in baruri.Intre timp, China a anuntat ca pasagerii cu zboruri de intrare trebuie sa furnizeze rezultatele negative ale testelor COVID-19 inainte de imbarcare, deoarece autoritatile incearca sa reduca riscul de cazuri importate pe fondul cresterii calatoriilor internationale.In ceea ce priveste situatia din Romania, tara noastra se afla pe locul 46 in lume la numarul de infectii cu peste 39 de mii de imbolnaviri si peste doua mii de decese. Marti, numarul raportat la 24 de ore a fost de 994 de cazuri.