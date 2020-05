Numarul cazurilor noi de COVID-19 creste de la o zi la alta: Duminica s-au raportat peste 200 de imbolnaviri. Avem peste 18.000 de cazuri

Ziare.

Spre comparatie, sambata au fost raportate 145 de noi cazuri . Este pentru a doua oara dupa ce s-au relaxat restrictiile, pe 15 mai, cand numarul de noi imbolnaviri este de peste 200 intr-o zi.Astfel, pana la aceasta data s-au raportat 18.070 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus in tara noastra, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Totodata, la Terapie Intensiva sunt internate in acest moment 188 de persoane, in scadere fata de ieri, cand erau 196 de persoane.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.399 au fost declarate vindecate si externate, in crestere cu 212 fata de ieri, asa ca numarul cazurilor active este aproape acelasi ca sambata.De asemenea, in carantina institutionalizata sunt 6.973 de persoane, iar 60.423 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucratede teste.Situatia in fiecare judet arata in felul urmator:1. Alba 3182. Arad 6953. Arges 2354. Bacau 4905. Bihor 5466. Bistrita-Nasaud 3207. Botosani 7108. Brasov 6859. Braila 2510. Buzau 15811. Caras-Severin 11212. Calarasi 8013. Cluj 53814. Constanta 26915. Covasna 23016. Dambovita 25817. Dolj 19518. Galati 57119. Giurgiu 21120. Gorj 11721. Harghita 11522. Hunedoara 62623. Ialomita 35224. Iasi 47725. Ilfov 45126. Maramures 9427. Mehedinti 10528. Mures 66129. Neamt 87130. Olt 7531. Prahova 9632. Satu Mare 6133. Salaj 8534. Sibiu 48335. Suceava 3.43836. Teleorman 13037. Timis 49838. Tulcea 14139. Vaslui 15740. Valcea 2841. Vrancea 57042. Mun. Bucuresti 1.75843. - 35