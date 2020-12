Numarul centrelor de vaccinare, actualizat in functie de nevoile identificate. Autoritatile precizeaza cate centre vor fi pentru medici si restul populatiei

"Pana in momentul de fata, au fost identificatesi a celui medico-social,pentru vaccinarea celorlalte categorii populationale, conform Strategiei de vaccinare. Mentionam ca numarul centrelor de vaccinare va fi actualizat in functie de nevoile identificate in fiecare etapa a campaniei de vaccinare, pentru a facilita accesul echitabil al tuturor persoanelor care doresc sa se vaccineze", informeaza sursa citata.Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu au participat miercuri la o sedinta de lucru cu Directiile de Sanatate Publica din tara care a avut ca tema pregatirea centrelor de vaccinare anti-COVID, in timpul intalnirii fiind discutat stadiul pregatirilor privind campania de vaccinare, defalcat pe toate cele trei componente: comunicare publica, logistica, medical."In ceea ce priveste comunicarea publica, s-a precizat ca obiectivele de etapa sunt cresterea nivelului de informare si de incredere cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, pe baza oferirii de informatii corecte, robuste stiintific, simultan accesibile publicului larg. Au fost discutate aspecte legate de actualizarea permanenta a platformei nationale de informarecu informatii relevante atat pentru publicul specializat, cat si pentru publicul larg", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, echipa care coordoneaza componenta logistica a facut precizari privind managementul stocurilor, amenajarea centrelor de vaccinare, in special a celor din afara spitalelor (camine culturale, sali de sport), inclusiv aspecte legate de chirii, crearea circuitelor, asigurarea serviciilor de dezinfectare si de curatenie, managementul deseurilor."Pe componenta medicala, discutiile s-au axat pe trainingul personalului vaccinator (proceduri de urmat, pregatirea si utilizarea vaccinului, programul de lucru)", se mentioneaza in comunicat.Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.