Numarul de cazuri noi de coronavirus a revenit aproape de nivelul din martie. Redeschiderea scolilor nu reprezinta un risc mai mare de transmitere a virusului

"Virusul nu a dormit peste vara. Nu si-a luat vacanta", a spus Andrea Ammon, in cursul unei audieri in Parlamentul European.Ea a precizat ca media acestei saptamani in Europa a fost de 46 de cazuri noi de coronavirus la 100.000 de locuitori. "Aproape am revenit la cifrele pe care le-am vazut in martie", a spus Ammon.Conform datelor ECDC, in martie numarul de noi infectari a crescut constant pana la in jur de 40 la 100.000 de locuitori la sfarsitul lunii, ajungand apoi la circa 70 la 100.000 de locuitori la finele lui aprilie.Totodata, cazurile noi sunt in mare parte ale unor persoane mai tinere, un tipar nou care a rezultat in stabilizarea numarului de spitalizari, dat fiind ca boala este mai grava pentru varstnici, care au fost loviti puternic in martie si aprilie, a mai indicat Andrea Ammon.Ea a precizat totusi ca numarul de spitalizari este acum din nou in crestere, ceea ce indica noi cazuri de infectare inclusiv in randul varstnicilor.Datele - referitoare la cele 27 state UE, plus Marea Britanie, Norvegia, Islanda si Liechtenstein - au variat considerabil de la o tara la alta, de la 2 la 176 de cazuri la 100.000 de locuitori, a mai afirmat Ammon, fara a preciza situatia pe tari.Ea a apreciat ca redeschiderea scolilor in septembrie nu prezinta in mod necesar un risc mai mare de transmitere a virusului, luand in considerare ca tari care le-au redeschis si in primavara nu au inregistrat o explozie a numarului de infectari.Cu toate acestea, este esentiala introducerea catorva masuri de preventie, printre care distantarea sociala si spalarea frecventa a mainilor, a subliniat directoarea ECDC.