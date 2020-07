Numarul deceselor de COVID-19 s-a dublat in mai putin de doua luni. Pandemia a ucis pana acum peste 650.000 de oameni. Europa, continentul cu cele mai multe decese.

Pana in acest moment, 650.011 de oameni au murit si 9.190.345 s-au vindecat, dintr-un total de 16.323.558 de cazuri (9.190.345 de persoane sunt considerate vindecate).Insa, numarul de morti s-a dublat in mai putin de doua luni, iar din 9 iulie au fost inregistrate mai mult de 100.000 de noi decese, conformunui bilant intocmit de AFP Europa ramane continentul cel mai afectat, ca numar de decese (208.138), dar pandemia progreseaza tot rapid in America Latina si in Caraibe, unde au fost inregistrate 184.307 de morti, din cauza noului coronavirus.Statele Unite sunt tara cu cel mai grav bilant (146.968 decese), inaintea Braziliei (87.004), Regatului Unit (45.752), Mexicului (43.680) si Italiei (35.112).