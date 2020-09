Numarul deceselor cauzate de COVID-19 la nivel mondial a depasit 1 milion

In intreaga lume, de la inceputul pandemiei pana in prezent, au fost raportate peste 33,3 milioane de cazuri de infectii cu noul coronavirus. Peste 1 milion de oameni au murit, iar 24 de milioane s-au vindecat, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.info. Din cele peste 7,6 milioane de cazuri active, peste 65.000 sunt cazuri grave.SUA (7.3 milioane de cazuri), India (6,07 milioane de cazuri) si Brazilia (4,7 milioane de cazuri) raman primele trei cele mai afectate tari de coronavirus, din punctul de vedere al numarului imbolnavirilor.Romania este pe locul 30 in lume la numarul de cazuri China, tara de unde se spune ca a pornit epidemia de coronavirus se afla pe locul 40 in lume, cu 85.372 de cazuri.La 11 martie2020, Organizatia Mondialaa Sanatatii (OMS) declara ca noul coronavirus este o "pandemie". La acea data 30 de tari si teritorii inregistrau in total 4.500 de morti La nivel mondial, cea mai sangeroasa saptamana a fost 13-19 aprilie - peste 4.700 de victime zilnic si un total al mortilor de 170.000.Citeste si: