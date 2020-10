Numarul deceselor de COVID-19 a depasit 200.000 in UE

ECDC indica un numar de aproape 4,8 milioane de cazuri de infectare si 200.587 de decese.Cele mai multe decese au avut loc in Marea Britanie (peste 43.000), urmata de Italia, Spania si Franta.Datele acopera Spatiul Economic European (SEE), care cuprinde tarile Uniunii Europene, fosta tara membra Marea Britanie, plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein. Elvetia nu este inclusa in aceasta statistica.Organizatia Mondiala a Sanatatii include in jur de 53 de state in regiunea 'Europa', raportand astfel un bilant mai mare al infectarilor si deceselor: 7,8 milioane de infectari, din care 255.000 de decese