Numarul deceselor in Italia, in ultimele 24 de ore, coboara sub 100 pentru prima data dupa mai bine de doua luni

De la semnalarea primului caz de COVID-19 in Italia, pe 21 februarie, in aceasta tara au decedat 32.007 persoane din cauza noului coronavirus, ceea ce o plaseaza pe pozitia a treia in lume, dupa SUA si Regatul Unit, citata de Reuters si AFP.Numarul noilor cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 inregistrate in ultimele 24 de ore in Italia este 451 (fata de 675 duminica seara), cea mai mica valoare a acestui indicator dupa data de 2 martie. In total, de la inceputul pandemiei 225.886 de persoane in Italia au fost infectate cu noul coronavirus, tara ocupand locul al saselea la nivel mondial, dupa SUA, Rusia, Spania, Regatul Unit si Brazilia.In sectiile de terapie intensiva din spitalele italiene se afla 749 de pacienti cu COVID-19, fata de 762 duminica, mentinandu-se tendinta descendenta pe termen lung. In total s-au vindecat 127.326 de pacienti ce contractasera noul coronavirus.Pana luni seara in Italia au fost testate 1.959 milioane de persoane, cu 26.000 mai multe decat pana duminica seara, dintr-o populatie totala de aproximativ 60 de milioane de locuitori.Citeste si Data de la care Italia isi redeschide granitele - Turistii NU vor mai intra in carantina