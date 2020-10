Sistemul medical, adus in pragul colapsului. Manageri de spitale: "Cea mai mare problema este extenuarea medicilor. Ii vor ingenunchea"

Dr. Beatrice Mahler: Medicii sunt epuizati. Nici acasa nu se mai pot odihni

De asemenea, numarul deceselor a depasit, pentru a doua zi consecutiv, 100 de cazuri. La ATI sunt 861 de pacienti internati.Sunt cifre incredibil de mari, expertii spun ca toti indicatorii vor creste, iar in acest context apare inevitabil intrebarea daca sistemul medical din Romania ne va mai putea salva sau umreaza sa se prabuseasca.Beatrice Mahler, managerul Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti, spune ca sistemul medical nu s-a prabusit, insa medicii sunt tot mai obositi. Cu toate acestea vor lupta in continuare sa salveze vieti."Putem primi in continuare pacienti si vom salva oameni, indiferent de situatia care va fi, insa efortul pe care il vom face va fi inzecit. Avem un record de cazuri si suntem abia in ziua de miercuri. Stim bine ca joi, vineri, sambata, numarul va fi mai mare pentru ca se fac mai multe teste.Daca trendul este cel pe care l-am avut saptamana trecuta, putem ajunge la 6.000 de cazuri. Cu toate acestea, inca sunt oameni care circula fara masca pe strada, in Bucuresti, inca se fac petreceri. Si nu este bine", a spus Dr. Mahler pentru Ziare.comMedicul a spus ca si ceilalti medici de medicina interna pot sa acorde asistenta pacientilor COVID."Avem o resursa medicala pe care o putem utiliza. Avem nevoie de ajutor. La "Marius Nasta" toti colegii din ATI sunt obositi. Nici cand ajung acasa nu se pot odihni din cauza sindromului de burn-out. Sunt pe punctul de a-si lua concedii medicale din cauza epuizarii. Sunt 10 medici la 26 de paturi. Au putut sa isi ia concediu, insa prea putin pentru a se deconecta si odihni. Iar la ATI, satisfactiile sunt foarte mici pentru ca sansele de supravietuire ale pacientilor sunt mici", a spus Beatrice Mahler.Managerul Spitalului Marius Nasta a mai precizat insa ca ordinul aprobat miercuri, 28 octombrie 2020, de Ministerul Sanatatii, este de ajutor pentru sistemul medical. Este vorba despre faptul ca s-a creat cadrul legal pentru utilizarea testelor de detectie a antigenelor SARS-CoV-2 in UPU si CPU, pentru triajul simptomaticilor, conform definitiei de caz, avand in vedere necesitatea de a descongestiona cat mai rapid, dar si in siguranta."Noi am probat demult astfel de teste in paralel cu RT-PCR, iar diagnosticul a fost corect. Un test pozitiv antigen poate sa ofere un ajutor real", a mai spus Beatrice Mahler."Este bine ca cei cu simptome usoare pot fi urmariti si de medicii de familie. De fapt, este un test pentru intreg sistemul de sanatate din Romania, pentru a vedea care este relatia cu cetateanul, daca el ne vede asa cum credem noi ca suntem", a mai spus managerul Institutului Marius Nasta.Dr. Emilian-Ioan Imbri, managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Capitala, spune ca sistemul medical nu a picat, ca se vor gasi solutii, in continuare, dar trebuie avut in vedere ca personalul medical este obosit."Ne confruntam cu o crestere a numarului de pozitivari. Suntem, de fapt, intr-un cerc vicios. Creste numarul de teste, atat la cerere, cat si cel prin DSP, in cadrul anchetelor epidemiologice, ceea ce duce si la cresterea numarului de cazuri pozitive. Aceste persoane trebuie izolate, trebuie evaluate.Cei care nu au simptome sunt urmariti de medicii de familie. Daca se agraveaza, medicul de familie suna la ambulanta . Ambulanta ii aduce in spital pentru evaluare. Aici incepe presiunea pe spital si aglomerarea pentru ca nu exista ambulatoriu pentru a face aceasta evaluare. O parte din ei se interneaza. O parte se dirijeaza catre domiciliu.Insa aici apare o alta problema. Ei nu pot pleca singuri acasa cu taxi sau mijlocul de transport in comun, pentru ca sunt pozitivi. Astfel ca trebuie dusi tot de ambulanta. Ambulanta insa nu sta sa-i astepte. Dupa ce ii lasa la spital pleaca spre alte urgente . Astfel ca pacientii ajung sa se enerveze si pun presiune pe medic. Acesta are de facut fata si acestei situatii, dar trebuie sa aiba grija si de pacientii internati la el pe sectie pentru ca este medic de garda.La noi in spital medicii se ajuta intre ei.Numarul de internari a crescut. La noi vin pentru evaluare aproximativ 200 de pacienti, zilnic. Capacitatea spitalului este destul de mare, insa la ora la care vorbim (16.30), nu mai avem paturi libere. Zilnic, avem cate 20-30 de paturi libere care se ocupa imediat", a spus Dr Imbri.Cu toate acestea, managerul Spitalului "Victor Babes" spune ca inca se pot face locuri pentru pacientii COVID-19."Spitalele suport vin sa suplineasca spitalele "Babes", "Bals" si "Nasta" si cele care au fost stabilite ca vor deveni spitale COVID.Nu asta este solutia. Oamenii trebuie sa incerce sa nu se imbolnaveasca. Ceea ce spunea ministrul, ca boala nu se transeaza in spital, ci pana la spital este foarte adevarat.Un numar de pacienti se agraveaza si ajung in ATI. Este normal sa nu ai suficiente paturi pentru ca nicaieri in lume sistemele medicale nu au fost facute sa faca fata dezastrelor. Pandemia este un dezastru care se intampla o data la 100 de ani. Nu stam cu un astfel de sistem medical pregatit in eventualitatea aparitiei unui astfel de dezastru. Nimeni nu se gandeste la pandemie ca la ceva firesc.In caz de dezastre natiunile se ajuta intre ele. In cazul COVID cam fiecare tara incearca sa se ajute singura.Sistemul medical se extinde. Acum cateva zile au fost luate zeci de paturi ATI din cateva spitale. Se izoleaza de restul paturilor si acolo vor fi ingrijiti pacientii COVID. Cand nu vor mai fi locuri nici acolo, vor fi suplimentate cu cele din spitalele modulare, spitalele de campanie", a mai spus Medicul Imbri.Medicul spune ca cea mai mare problema va fi extenuarea cadrelor medicale."Cresterea numarului de cazuri nu va pune in colaps sistemul, dar va duce la extenuarea celor care lucreaza in sistem, la imbolnavirea lor. Va face nefunctional spitalul sau sectia unde vor fi focare.Alt pericol este sa pui in functiune structuri de genul acesta si sa suprasoliciti personalul. Il obligi la o munca suplimentara. Activitatea nu este simpla. Despre ATI vorbesc. Sunt zeci de manevre de facut. Nu poti doar sa te uiti la el si gata. Trebuie spalat, intors de pe o parte pe cealalta, perfuzat, etc. Daca-i pui pe oamenii aceia sa aiba un numar dublu de pacienti, acest lucru va duce la o oboseala care ii va inghenunchea pe cei care lucreaza acolo. Aici este pericolul cel mai mare", a mai spus dr Imbri.Managerul de la Spitalul "Victor Babes" recomanda fiecaruia sa isi pazeasca sananatea. Daca se va pazi pe el, indirect, ii va pazi pe ceilalti."Vom avea o perioada de crestere, insa va fi gestionata, mai ales ca asimptomaticii vor sta acasa si vor fi urmariti de medicii de familie", a mai spus Dr. Emilian Ioan Imbri.Doctorul Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul Matei Bals, spune ca presiunea este foarte mare pe sistemul sanitar si pe medici. "Sunt solutii, insa acestea nu sunt inca puse in practica.Presiunea este in continuare mare si inca e loc de mai bine. Spitalele din prima linie de COVID lucreaza la capacitate maxima. Iar pentru ca medicii sa se simta confortabil, trebuie sa fie rezolvata problema cu locurile.Nu ai cum sa rezolvi cu doar cateva spitale o asemenea avalansa de imbolnaviri. Avem aproximativ 300 de pacienti pe zi care vin sa fie evaluati. Zeci de locuri eliberate, in fiecare zi, sunt ocupate imediat de cei care se interneaza. Sunt multi pacienti care asteapta in camera de garda sa se elibereze locuri pentru ca ei sa fie internati. La noi, camera de garda a devenit o noua sectie.Nu putem spune ca sistemul este in colaps, insa, adevarul este pe undeva pe la mijloc. In ultimele doua saptamani este o presiune maxima pe spitale. Nu avem cum sa ajungem in colaps. Sunt solutii la indemana. Trebuie mai multa organizare", a precizat medicul.Miercuri, 28 octombrie, Nelu Tataru , ministrul Sanatatii, a aprobat Ordinul privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.513 / 2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de catre Institutul National de Sanatate Publica, de catre unitatile sanitare, precum si de catre serviciile de ambulanta judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si de medicii de familie a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.Conform documentului, a fost creat cadrul legal pentru utilizarea testelor de detectie a antigenelor SARS-CoV-2 in sectiile UPU si CPU pentru trierea cat mai rapida a asimptomaticilor."Pentru triajul simptomaticilor, conform definitiei de caz, in UPU/CPU, avand in vedere necesitatea de a descongestiona cat mai rapid, dar si in siguranta, aceste zone s-a creat cadrul legal pentru utilizarea testelor de detectie a antigenelor SARS CoV-2.Concomitent cu testul rapid se va face si recoltare pentru RT-PCR. Pacientii cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolati imediat in zonele Covid; pacientii cu rezultat negativ la testul rapid vor fi mentinuti in zona tampon daca prezinta simptome care necesita spitalizare; daca nu necesita spitalizare, acestia vor fi lasati la domiciliu pana la primirea rezultatului RT-PCR. Pentru asimptomatici nu se recomanda la acest moment utilizarea testelor rapide", se arata in Ordinul Ministrului.Documentul prevede si modificari ale traseului pacientului depistat pozitiv la noul coronavirus Astfel, toti pacientii depistati la testarea RT-PCR cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 au obligatia de a contacta si informa medicul de familie despre ipoteza in care se afla, inclusiv cu privire la locul in care au decis sa se izoleze. Medicul de familie are obligatia luarii in evidenta si monitorizarii starii de sanatate a persoanelor respective si transmite directiei de sanatate publica fisa de monitorizare a persoanei izolate.Citeste si: