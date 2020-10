Coronavirus Europa. Tot mai multe tari sunt la un pas de un nou lockdown

Prima tara europeana care a trecut de un milion de cazuri, Spania, este la un pas de a instaura din nou lockdown-ul. Franta a depasit si ea acest prag psihologic, in timp ce in Germania bilantul deceselor a trecut de 10.000 de morti Si in Italia se discuta tot mai apasat despre o carantina de cel putin doua saptamani, la nivel national. Iar in capitala Belgiei, magazinele se vor inchide la ora 20:00 si nimeni nu va mai avea voie sa iasa pe strada dupa 22:00. In timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza: suntem intr-un moment periculos, si este de abia luna octombrie, transmite Digi 24 Tedros Ghebreyesus, directorul general OMS, transmite ca ne aflam intr-un moment critic in aceasta pandemie, in special in emisfera nordica."In prea multe tari se inregistreaza o crestere exponentiala a cazurilor, iar acest lucru face ca spitalele si sectiile ATI sa fie aproape de capacitatea maxima sau sa o depaseasca.La nivelul continentului, sunt peste 8 milioane de infectari si in jur de 260.000 de morti. In Spania, cel putin 8 regiuni autonome cer guvernului de la Madrid sa ia o decizie pentru toata tara. Oficialii regionali vor restrictii de ciruclatie mai ales pe timp de noapte, cum se aplica deja in Franta, Italia si Belgia", a declarat oficialul OMS.Pentru a se asigura ca restrictiile sunt respectate, politia patruleaza non stop in marile orase din Europa.Citeste si: