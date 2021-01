Numarul persoanelor care s-au vaccinat in Iasi este mai mare decat numarul persoanelor infectate cu COVID-19

Potrivit acestuia, sunt mai mult cu 820 mai multe persoane care s-au vaccinat impotriva COVID-19 decat numarul celor care s-au infectat cu noul coronavirus in ultimele 10 luni si jumatate.CITESTE SI: Ce se intampla in spatele cifrelor mici privitoare la pandemia de COVID-19. "Numarul cel mai mare de cazuri este in Timisoara. E interesant de vazut ce-i acolo" "Au trecut 10 luni si jumatate de la momentul 10 martie 2020, cand am avut primul caz inregistrat in Iasi cu o persoana care s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. In aceste 10 luni si jumatate de pandemie si masuri sanitare s-au inregistrat 30.964 de cazuri cu persoane infectate cu acest virus.Pe 27 decembrie 2020 a debutat campania de vaccinare impotriva COVID-19 in judetul Iasi, cu personalul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva". Pana pe 28 ianuarie, deci in prima luna de administrare a serului imunologic, s-au inregistrat 31.784 de persoane vaccinate in judetul Iasi.Asadar, exact la o luna de cand a fost vaccinat primul iesean impotriva COVID-19, numarul de persoane vaccinate a depasit numarul de persoane infectate de la inceputul pandemiei. Este un semn bun, exista o dorinta clara in randul populatiei pentru vaccinare, cifrele arata acest lucru, numarul programarilor este incurajator.Am asteptat cu totii sa apara vaccinul, de-acum mai avem un pas - sa ne programam si sa mergem sa facem acest vaccin. Sunt increzator ca suntem pe calea cea buna si vom scapa de pandemie si vom fi sanatosi", scrie prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, pe pagina sa de Facebook Citeste si: