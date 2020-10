Nunta fiului fostului adjunct al Politiei Bihor, sparta de DSP. Erau mai multi invitati decat cei acceptati de lege

Invitatii, legitimati de politisti

Dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor

Cu totii erau invitati la petrecerea organizata tocmai de fostul adjunct al Politiei Bihor, Eugen Boc, pentru a celebra nunta fiului sau, scrie eBihoreanul.ro Numarul depasise cu mult cel acceptat de normele legale care prevad ca la astfel de eveniment au voie doar 50 de persoane in interior si cel mult 100, in exterior.Politistii, impreuna cu reprezentanti ai ITM si ai DSP Bihor, a descins la sala de evenimente in jurul orei 21, cand deja cheful era in toi.Au cerut gazdei sa le prezinte lista cu invitati, insa comisarul sef (r) Eugen Boc, acum pensionar, a pretins ca nu are decat una incompleta, motiv pentru care politistii s-au asezat la poarta salii de evenimente, unde i-au legitimat si i-au notat pe toti cei care ieseau.In total, spun aceleasi surse, la nunta cu pricina au fost prezente peste 350 de persoane, motiv pentru care patronii salonului de nunti au fost sanctionati cu amenda maxima, de 15.000 lei.Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea a transmis, marti, un comunicat de presa prin care anunta ca a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor."La Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea se afla inregistrat dosarul cu nr. 4160/P/2020 in care se efectueaza cercetari cu privire la infractiunea de zadarnicerea combaterii bolilor, constand in aceea ca in data de 10.10.2020, intre orele 20.30-21.30, numitul X si-a organizat o petrecere de celebrare a casatoriei la sala de evenimente Opera din municipiul Oradea, ocazie cu care au fost prezenti ca invitati un numar de circa 356 de persoane, sens in care nu a respectat masurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea.In judetul Bihor, de la debutul pandemiei, au fost confirmate 4.152 de cazuri de COVID-19.Fiul fostului politist a intrat in atentia opiniei publice in urma unui scandal din anul 2015. Atunci tatal sau, pe atunci adjunct al Sefului Politiei Bihor, Boc a trimis peste 100 de politisti si jandarmi, inclusiv mascati, ca sa "sparga" o petrecere la Hanul Pescarilor, la comanda fiului sau, care, baut fiind, facuse scandal si fusese dat afara din local.